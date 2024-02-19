Джек Лондон покончил с собой на пике славы, когда ему было всего 40 лет

08:43 2024-02-19
Джек Лондон покончил с собой на пике славы, когда ему было всего 40 лет

Всемирно известный писатель Джек Лондон (1876-1916) запал в душу русскому читателю еще в эпоху пресловутого железного занавеса.

Известный американский писатель вышел на вторую строчку, вслед за Х. К. Андерсеном, по количеству изданных в СССР произведений зарубежных литераторов.

Его приключенческие рассказы и авантюрные романы в общей сложности только в советское время были изданы почти 1000 тиражом и составили почти 80 млн экземпляров.

Не удивительно ли, что молодой, красивый и богатый писатель покончил с собой именно тогда, когда достиг, наконец, невероятной славы, к которой так упорно стремился долгие годы?..

Именно тогда, когда все девушки Америки, затаив дыхание, вырезали из журналов и газет его черно-белые фотографии, а вездесущие издатели вырывали друг у друга права на публикацию его новых рукописей.

Когда любой интеллектуал в округе посчитал бы за честь побеседовать со знаменитостью, а любой бродяга просто боготворил его за всегда радушный прием и стаканчик бесплатного виски.

Как оказалось, даже купаясь во всеобщей любви и обожании, Джек Лондон в глубине души продолжал страдать. Он не находил себе покоя от беспросветного одиночества и воинственной непримиримости со своей судьбой.

Биографы талантливого прозаика утверждают, что в его нелегкой судьбе были три мучительные, незаживающие бреши, с которыми он так и не смог смириться до самого своего последнего вздоха.

Может быть, именно совокупность этих трех несбывшихся грез и подтолкнула уставшего от борьбы публициста к роковому шагу.

Первой душевной травмой еще в детском возрасте для Джона Гриффита Чейни (а именно так звали малыша при рождении) стало то, что мальчик был рожден вне брака.

За Джона Лондона, вдовца и вполне достойного человека, мать выходила замуж, уже имея на руках маленького Джона.

Всю свою жизнь Джек продолжал искать своего отца и ждать его появления.

Памятуя о том, что слышал в детстве сплетни о добрачной связи матери с известным профессором астрологии, ирландцем, мистером Чани, Джек даже осмелился в юности написать ему несколько писем.

На это парень получил достаточно вежливый, но категоричный ответ: профессор очень сожалеет, но отношения к этому никакого не имеет…

Тяжелейшим разочарованием для молодого писателя стал и тот момент, когда попросив руки прекрасной Мейбл Эпплгарт, которую он полюбил всем своим существом, получил вежливый отказ от ее чопорной, щепетильной матери.

Да и на что мог надеяться он, бывший нищеброд, бродяга и скиталец, полюбив прекрасную девушку из интеллигентной старинной английской семьи с безупречной родословной, совершенным произношением и золотыми волосами.

Что примечательно, Мейбл тоже была влюблена в удивительного мечтателя и путешественника, но матери ослушаться не посмела. Впоследствии она так никогда и не вышла замуж.

И еще одной сердечной мечте Джека так и не суждено было сбыться. Он страстно, вожделенно мечтал о сыне. Сначала об общем сыне с Мейбл. А когда женился на ее лучшей подруге Бесси, то просто о том, что у него обязательно появится сын.

Возможно, он хотел подарить мальчику всю ту несбыточную любовь, которую так и не получил в своем безрадостном, тяжелом детстве от своего мифического отца. Но, как будто в насмешку, жена родила ему только двух дочерей.

Он мужественно пронес через все испытания и достижения эти свои незаживающие, ноющие раны. А достигнув небывалых высот, став настоящей бессмертной знаменитостью, богатой и всеми обожаемой, сорокалетний Джек Лондон принял смертельную дозу морфия и шагнул в вечность.

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