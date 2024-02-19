Как поступить, если туя на дачном участки начала желтеть

08:56 2024-02-19
Как поступить, если туя на дачном участки начала желтеть

Пожелтение хвои у любимой туи - частая проблема садовода, чтобы ее решить, надо определить причину.

Ожоги:

Нередко причиной пожелтения туи является получение растением ожогов. Так, в марте, с увеличением светового дня, растение просыпается. У него оживает хвоя, запускаются процессы сокодвижения, требуются питательные компоненты и влага.

Но поскольку грунт еще заморожен, то корни не в состоянии добыть влагу. В результате хвоя страдает от обезвоживания  и желтеет, засыхая на глазах.

Чтобы это предотвратить, нужно с южной стороны притенить растение, накрыв его мешковиной или любым другим материалом. Но главное, надо проконтролировать, чтобы осталось место для свободной циркуляции воздуха.

Если же деревце уже пострадало, то после схода снега его необходимо обильно полить (от 5 до 10 литров на растение, исходя из его возраста), после чего подкормить коровяком и выложить вокруг ствола опилки или другой мульчирующий материал. Помимо подкормки необходимо провести опрыскивание раствором Эпина.

Вредители:

Пожелтение туи может быть связано с тем, что растение стало объектом внимания всевозможных насекомых-вредителей. Так, например, на нем часто поселяются и высасывают соки мучнистый червец, моль, туевая тля, туевая ложнощитовка.

Для уничтожения сосущих вредителей весной хвойное растение следует обработать Карбофосом. Чтобы избавиться от стволовых насекомых, самым распространенным из которых является туевый лубоед, надо провести опрыскивание препаратом «Актеллик».

Заболевания:

Резкое пожелтение туи, опадение хвои свидетельствуют о развитии грибковых заболеваний. Чаще всего туя страдает от фитофторы, которая поселившись на корнях стремительно распространяется вверх и поражает растение целиком.

Развитию заболевания предшествует избыток влаги.  При поражении туи фитофторой шансы на спасение растения минимальны.

Также часто у туи появляются бурые, желтеющие побеги. При отсутствии лечения веточки засыхают и погибают.

Для спасения растения необходимо обрезать пораженные участки и провести обработку фундазолом.

Неправильный полив:

Пожелтение туи может быть связано с неправильным поливом, причем он может быть как скудным, так и избыточным.

Рекомендуется поливать тую один раз в неделю, расходуя на кустарник в среднем ведро воды. В особо жаркие дни дозу полива можно увеличить вдвое.

Для спасения растения необходимо нормализовать полив, замульчировать приствольный круг торфом или опилками.

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