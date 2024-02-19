Удачные подкормки капусты с применением мочевины

09:05 2024-02-19
Удачные подкормки капусты с применением мочевины

Разберемся, как и для чего удобрять капусту в открытом грунте препаратом мочевины.

Что получает капуста при подкормке мочевиной:

В почве недостаточно питательных веществ для нормального развития растения. Без подкормки капуста хуже развивается и ее чаще атакуют вредители.

У карбамида много достоинств:

азот из удобрения легко усваивается растениями;

действует длительно;

возможно применение как в сухом виде, так и в растворе;

укрепляет иммунитет растений;

положительно влияет на качество урожая.

Сроки подкормки:

Подкармливаю капусту мочевиной впервые через две недели после высадки на постоянное место. При завязывании кочанов вношу это удобрение еще раз.

Позже азотные подкормки уже не требуются. Исключение составляют случаи, когда внешний вид растения говорит о том, что ему не хватает азота: листья бледнеют и желтеют, растение выглядит ослабленным.

Применение мочевины:

Для подкормки под корень готовим раствор из 1 ст. л. мочевины и ведра воды. Это удобрение хорошо растворяется в воде. Выливаем под каждое растение один литр.

В сухом виде мочевину не следует просто разбрасывать по поверхности грядки. Заглубляем удобрение на несколько сантиметров, так как при соприкосновении с воздухом оно теряет свои свойства.

Можно внести карбамид при посадке капусты, но в этом случае следует избегать соприкосновения корешков с гранулами, чтобы не обжечь их. Корни надо присыпать землей, а сверху высадить капусту.

Подкормку высаженной капусты проводим вечером. В жару это делать не следует, так как раствор испарится, не успев проникнуть к корням. Питание вносим непосредственно под корень, избегая попадания на листья, чтобы не вызвать ожог.

Внекорневую обработку проводим при дефиците азота или для профилактики атаки вредителей.

Нехватка азота видна по состоянию нижних листьев в первую очередь. Они становятся бледными, затем желтеют и опадают. Их обрабатываем особенно тщательно. Листовые пластины в раствор окунать нельзя, а тем более втирать в них жидкость.

Подкормка капусты карбамидом способствует ее активному росту и полноценному развитию. Она необходима в самом начале вегетации. Дальнейшее внесение азота для этой культуры вредно.

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