Советы по выращиванию томатов черри на балконе

09:18 2024-02-19
Советы по выращиванию томатов черри на балконе

Дачники успешно разводят томаты на балконах и лоджиях как горшечные растения, выбирая подходящие для этих целей сорта.

Томаты Черри – плоды с диаметром до 3 см, растущие аккуратными кистями с минимальным количеством листьев.

Они пользуются популярностью как в консервации у хозяек, так и в ресторанном деле.

Миниатюрные помидорчики придают еде не только прекрасные вкусовые качества, но и эстетический вид.

Выращивание на балконе обезопасит плодоносные растения от вредителей и резкой смены температурного режима.

Своевременный полив поможет избежать засухи или переизбытка влажности.

Овощи, пригодные для выращивания в закрытом грунте, почти не подвержены заболеваниям.

Такие томаты можно разделить по двум характеристикам - цвет и высота.

 Цветовая палитра представлена в четырех оттенках: красный, желтый, зеленый и черный.

Существует супер низкорослые сорта с высотой до 40 см, детерминантные с высотой до 1 м, индетерминантные с высотой до 1,4 м.

Все эти виды имеют хорошее качество плодов, но показатели урожайности ниже по сравнению с полудетерминантными видами.

Для выращивания в домашних условиях используют любые низкорослые сорта, которые высаживают в горшки или паллеты. Взрослое растение получается аккуратным и эстетичным.

Один из самых известных сортов черри называется Бонсай. Его также используют как декоративный. Высота растения не превышает 40 см, а вес одного плода – 20 г.

Высотой взрослого куста до 70 см могут похвастаться сорта Томата черри Вера, Японский карлик, Минибел. Для опыления этих видов рекомендуется встряхивание кисти с соцветиями. Вес плода достигает 30 г, томат имеет сладкий вкус.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
09:59

Светлана Игнатьева

В США растет количество ДТП, где водители были под наркотиками

В США растет количество ДТП, где водители были под наркотиками

Этот грустный рейтинг возглавляет штат Вермонт, в зоне риска также остаются Массачусетс и Гавайи.
Марина Смирнова
09:57

Марина Смирнова

Интересные и малоизвестные факты из жизни Чарли Чаплина

Интересные и малоизвестные факты из жизни Чарли Чаплина

Чарли Чаплина (1889-1977) уверенно можно считать одним из самых известных людей за все время существования нашей цивилизации.
Марина Смирнова
09:54

Марина Смирнова

Спасаем огурцы от болезней с помощью полезных советов

Спасаем огурцы от болезней с помощью полезных советов

Огуречная рассада и вполне сформировавшиеся завязи нередко покрываются неприятными желтыми пятнами, но эту проблему можно решить.
Марина Смирнова
09:45

Марина Смирнова

Что такое диафильмы, которые так любили советские дети

Что такое диафильмы, которые так любили советские дети

Ностальгируя по советскому прошлому многие вспоминают время детства и, конечно же, старые добрые диафильмы.
Светлана Игнатьева
09:39

Светлана Игнатьева

Известное в Южной Каролине США Дерево Смерти забрало новые жертвы

Известное в Южной Каролине США Дерево Смерти забрало новые жертвы

Дерево на повороте двухполосной трассы с ограниченной скоростью оснащено светоотражателями, но ДТП это не отменяет.
Марина Смирнова
09:35

Марина Смирнова

Знаменитый колодец в Йемене, который местные называют "адскими вратами"

Знаменитый колодец в Йемене, который местные называют "адскими вратами"

Йеменские и оманские спелеологи совершили спуск в карстовую пещеру в провинции аль-Махра.
Марина Смирнова
09:27

Марина Смирнова

Лайфхаки от дачников: как посадить рассаду позже, а урожай снять быстрее

Лайфхаки от дачников: как посадить рассаду позже, а урожай снять быстрее

Каждый дачник будет конечно рад ускорить сроки получения урожая, при этом меньше возиться с рассадой.
article_image 08:00

Прилучный признался, что не хотел становиться актером

Актер Павел Прилучный не хотел поступать в театральное училище, так как в его родном городе Бердске профессия артиста не считалась престижной. На актерском образовании настояла его мать.

article_image 07:57

Дочь Началовой Вера Алдонина, узнав о смерти матери, страшно кричала 15 минут

Наследница покойной исполнительницы Юлии Началовой Вера Алдонина пережила нервный срыв, узнав о том, что мамы больше нет. Девочка кричала в течение 15 минут и не могла успокоиться.

article_image 07:57

Собчак объяснила, зачем заморозила плаценту после рождения своего сына Платона

Ксения Собчак поделилась откровением по поводу того, что заморозила плаценту после того, как родился ее сын Платон.