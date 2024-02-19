Советы по выращиванию томатов черри на балконе

Томаты Черри – плоды с диаметром до 3 см, растущие аккуратными кистями с минимальным количеством листьев.

Они пользуются популярностью как в консервации у хозяек, так и в ресторанном деле.

Миниатюрные помидорчики придают еде не только прекрасные вкусовые качества, но и эстетический вид.

Выращивание на балконе обезопасит плодоносные растения от вредителей и резкой смены температурного режима.

Своевременный полив поможет избежать засухи или переизбытка влажности.

Овощи, пригодные для выращивания в закрытом грунте, почти не подвержены заболеваниям.

Такие томаты можно разделить по двум характеристикам - цвет и высота.

Цветовая палитра представлена в четырех оттенках: красный, желтый, зеленый и черный.

Существует супер низкорослые сорта с высотой до 40 см, детерминантные с высотой до 1 м, индетерминантные с высотой до 1,4 м.

Все эти виды имеют хорошее качество плодов, но показатели урожайности ниже по сравнению с полудетерминантными видами.

Для выращивания в домашних условиях используют любые низкорослые сорта, которые высаживают в горшки или паллеты. Взрослое растение получается аккуратным и эстетичным.

Один из самых известных сортов черри называется Бонсай. Его также используют как декоративный. Высота растения не превышает 40 см, а вес одного плода – 20 г.

Высотой взрослого куста до 70 см могут похвастаться сорта Томата черри Вера, Японский карлик, Минибел. Для опыления этих видов рекомендуется встряхивание кисти с соцветиями. Вес плода достигает 30 г, томат имеет сладкий вкус.