Лайфхаки от дачников: как посадить рассаду позже, а урожай снять быстрее

09:27 2024-02-19
Лайфхаки от дачников: как посадить рассаду позже, а урожай снять быстрее

Каждый дачник будет конечно рад ускорить сроки получения урожая, при этом меньше возиться с рассадой.

На скорость проращивания семян и рост рассады влияет несколько факторов.

Для быстрого и дружного прорастания семян необходимо позаботиться о правильном освещении, температуре и влажности воздуха.

Запомните, чем старше семенной материал, тем дольше он прорастает.

Замачивание семян перед посадкой уменьшает сроки всходов почти на неделю.

Если посеять сухими, то взойдут на 10 день, а замоченные могут взойти на третий день.

Замачивание делаем в тёплой воде примерно 25 градусов на половину суток, воду меняем через три часа.

Замачиваем в стимуляторе роста, ускоряем прорастание семян.

Можно поместить в Эпин или Циркон согласно инструкции, а также в сок алоэ, смешанный в равных пропорциях с водой.

Проращиваем семена: раскладывая на бумажную салфетку, хорошо увлажняем и накрываем полиэтиленом, ставим в тёплое место на трое суток.

Эти приёмы помогают размягчить твёрдую оболочку, покрывающую семена, и стимулируют прорастание.

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