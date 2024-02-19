Знаменитый колодец в Йемене, который местные называют "адскими вратами"

Это первое проникновение специалистов в эту пещеру. Местные жители так вообще тысячелетиями ее стороной обходили. Ибо слава у нее была крайне негативная.

Во-первых, она, якобы, пахнет серой. Во-вторых, считается, что сам пророк Мухаммад якобы сказал, что это чуть ли не адские врата.

Это утверждается в нескольких хадисах (хадис - это переданные кем-то со слова кого-то, кто слышал от еще кого-то другого однажды о словах или поступках пророка).

Однако, многие из тех, кто занимался толкованием этих слов, жил на сотни лет позднее самого пророка. В общем, страшное, судя по хадисам, место.

Того и гляди нечистая сила из дыры выскочит и утащит. А тут люди внутрь по веревкам полезли, да еще по своей воле.

Вниз спускались 8 спелеологов, еще двое страховали на поверхности. Никаких удушающих запахов они не обнаружили, хотя внутри нашли многочисленные останки различных животных.

Вероятно, время от времени бывают какие-то газовые выбросы. А может, животные по неосторожности туда падали сами.

И расшибались из-за огромной высоты. Образцы погибших животных были взяты для изучения. Также в пещере было обнаружено большое количество живых змей.

Глубина "колодца" составляет 112 метров, ширина - около 30. Внутри на глубине около 65 метров были обнаружены щели, из которых бьют водопады, они очень красивые и разные по объему воды.

Внизу небольшой водоем, более похожий не на озеро, а на лужу, но с прозрачнейшей водой. Из-за действия воды есть сталактиты и сталагмиты.

Согласно народным легендам, вода в пещере якобы отравлена, но спелеологи опровергли эту байку. Вода оказалась не только пригодной для питья, но и очень вкусной. Никто из спелеологов, пивших ее, не умер.

Кроме того, легенды утверждали, что никто из тех, кто попал в эту пещеру, обратно не вернулся. Исследователи не обнаружили в пещере не только скелетов людей, но и вообще каких бы то ни было следов пребывания человека.

Может, конечно, кто-то в ней и бывал, хотя не ясно, как можно было спуститься безопасно с такой высоты. Но он выбрался назад наружу и внутри совершенно точно не остался.