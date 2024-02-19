Известное в Южной Каролине США Дерево Смерти забрало новые жертвы

Четыре человека погибли на острове Джеймс в Южной Каролине, когда их внедорожник Cadillac съехал с узкой дороги и столкнулся с печально известным деревом, получившим название “дерево вдов” или Дерево Смерти.

Четверо пассажиров внедорожника в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности, и их выбросило из автомобиля. Они скончались от полученных травм.

Водитель, который также не был пристегнут ремнем безопасности, чудом выжил, хотя и получил серьезные травмы. Сейчас он находится в местной больнице.

Место аварии отличается узкой двухполосной трассой, окруженной густыми деревьями. Среди этих деревьев растет печально известное “дерево вдов”, которое с годами приобрело мрачную репутацию.

Оно расположено в начале поворота и украшено светоотражателями. Ограничение скорости в этом районе установлено на уровне 40 миль в час (64 км/ч) - эта мера предосторожности подчеркивает коварный характер участка.