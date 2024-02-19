Что такое диафильмы, которые так любили советские дети

Каждый из нас бережно хранит в своем сердце приятные моменты из детских лет.

Для многих такими яркими воспоминаниями могут стать диафильмы, которые мальчики и девочки из СССР смотрели в детстве.

Многие рьяно убеждены, что диафильмы были изобретены именно в Советском Союзе и смотрели их исключительно только граждане социалистических стран, но это не так.

Диафильмы были распространены и в Европе, и в США, и именно из капиталистических стран они пришли в СССР, претерпев ряд адаптаций.

Действительно для подростков не было ничего восхитительней, чем дождаться сумерек и включить свой проектор с любимой пленкой.

Почти в каждой советской семье 60-х годов и после развала СССР был проектор для диафильмов, который назывался красивым словом фильмоскоп.

Первые диафильмы появились в СССР в 30-х годах, но их использовали в основном в образовательных учреждениях.

В жизнь обычных граждан диафильмы стали проникать в 50-х годах.

В США и Европе диафильмы не получили такого массового охвата, как в Советском Союзе.

Там к диафильмам относились довольно прохладно.

Примечательно, что первые диафильмы появились за рубежом уже в начале XX века, и именно оттуда они пришли в СССР, когда после Гражданской войны начало развиваться молодое советское общество.

Диафильм — это еще и времяпрепровождение, организованное ручным передвижением кадров, чтением подписей вслух и коллективным рассматриванием изображений, проецируемых на экран в темноте.

Диафильмы — неотъемлемая часть советского быта и культуры.

Начиная с конца 50-х гг. производство художественных диафильмов стало массовым: студия «Диафильм» стала выпускать 300-400 наименований диафильмов в год.

Был начат выпуск озвученных диафильмов, звуковое сопровождение для них записывали на граммофонных пластинках; к учебным фильмам выпускали сопроводительный текст в виде книжечки.

Важным шагом был переход от огнеопасной кинопленки на основе нитроцеллюлозы к безопасной «ацетатной» основе.