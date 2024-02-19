Спасаем огурцы от болезней с помощью полезных советов

09:54 2024-02-19
Спасаем огурцы от болезней с помощью полезных советов

Огуречная рассада и вполне сформировавшиеся завязи нередко покрываются неприятными желтыми пятнами, но эту проблему можно решить.

Антракноз:

Распознать заболевание можно по наличию на огуречных кустах желтовато-коричневых пятен округлой формы, имеющих расплывчатые края.

В условиях повышенной влажности на листьях так же можно наблюдать розоватые подушечки. На черешках овощной культуры и на ее стеблях появляются продолговатые по своей форме вогнутые язвочки.

Чтобы спасти огурцы, на первом этапе их необходимо обработать коллоидной серой (1%-ный раствор). По прошествии 10 дней проводится следующее опрыскивание, на этот раз с применением 1%-ного раствора бордоской жидкости.

Мучнистая роса:

Характерным признаком заболевания является наличие на верхней части листа беловатого налета. Болезнь стремительно перекидывается с одного листа на другой, а вскоре листья засыхают и отмирают.

Для борьбы с заболеванием разработан широкий спектр химических препаратов. В их числе такие средства, как «Тиовит джет», «Квадрис», «Топаз». Помогут справится с патологией и такие биофунгициды, как «Триходермин», «Фитоспорин», «Гамаир».

На начальной стадии будет эффективно проведение опрыскивания настоем на основе древесной золы. Он готовится из расчета 1 стакан золы на 10 л воды.

Ложная мучнистая роса:

Заболевание так же известно под названием пероноспороз. Поражая огурцы, оно стремительно распространяется и в короткие сроки вызывает гибель растения.

При данной патологии на верхней части листьев можно увидеть пятна желто-зеленого цвета, которые по мере прогрессирования заболевания, сливаются между собой и приводят к пожелтению листьев и их засыханию.

Для лечения используют такие химические препараты, как «Ордан», «Топаз», «Строби». При их применении необходимо внимательно изучить инструкцию, обратив внимание на такой ее пункт, как срок ожидания после обработок. 

Так, например, собирать урожай после использования «Ордана» можно уже по прошествии 5-ти дней, а вот после «Топаза» придется подождать 20 суток.

Корневая гниль:

Пожелтение огуречных листьев наблюдается при поражении куста таким заболеванием, как корневая гниль.  Патология затрагивает корневую систему, вследствие чего нарушаются процессы питания и растение, пожелтев, погибает.

Для лечения можно попробовать использовать следующее средство: 2 ч. л. медного купороса, 6 ст. л. древесной золы на 1 л воды.

В случае отсутствия положительного эффекта, придется выкопать куст и сжечь его.

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