Топ продуктов СССР, которые вызывали у американцев живой интерес

10:05 2024-02-19
Топ продуктов СССР, которые вызывали у американцев живой интерес

Американские фильмы заставляют думать, что фастфуд, кафе, столовые, популярные в Америке, отсутствовали в СССР.

Столовые появились еще в 19 веке в Российской империи. Если провести аналогию фастфуда, то стоит вспомнить многочисленные пельменные, небольшие лавочки, торгующие пирожками и чебуреками и, конечно же, мороженое.

Еще одно частое заблуждение о том, что страна была закрыта для посещения. На самом деле, из исторических источников известно, что в СССР приезжали туристы более чем из 100 стран.

Среди них, например, в 1970 году Советский Союз посетили, примерно, 40 тысяч американцев.

Одной из популярных тем, которую обсуждали вернувшиеся домой американцы, была русская кухня. Разберемся, что же так поразило американцев и о каких продуктах они мечтали, вернувшись домой.

Первое место занимает русская водка. Этот напиток американцы очень полюбили, потому что культура его употребления вызывала у них удивление и шок.

Высокоградусный напиток пили и обязательно закусывали ломтиком соленого огурца. В 1970 году был налажен импорт русской водки в Америку.

Интересный факт: рекламные компании предлагали напиток, как женский, поскольку он был мягче и легче пился, чем недорогие ром и виски тех времен.

Стоит упомянуть о черной икре. Американцы крайне удивлялись, узнав о том, что баночку черной икры можно было приобрести в буфете советской гостиницы!

Во врачебной практике СССР этот продукт считался богатым микроэлементами и железом и даже назначался нуждающимся в лечении пациентам.

Изюминкой русской кухни американцы считали пельмени. Им они казались диковинкой: мясо разных сортов, завернутое в кусочки теста, подаваемые вареными со сметанкой и посыпанные зеленью.

В Америке были распространены панкейки. Это небольшие блинчики, которые американцы употребляли со сладкими начинками в качестве десерта.

Наши блины им казались чем-то знакомым, но в то же время, они вызывали недоверие. Ведь начинки предлагались не только сладкими. Но попробовав блины с ветчиной, рыбой, они отметали все сомнения и довольно улыбались.

Очень нравились гражданам Америки качественные молочные продукты, производимые в СССР. Молоко, творог, сливки.

Особенным успехом пользовалось мороженное и сырники. Иностранцев поражала идея кушать “обжаренный творог”. Со временем сырники заняли почетное место в рейтинге лучших мировых десертов.

Но есть, конечно, блюда, которые трудно осознать американцем. Как есть русский холодец, зачем делают окрошку, почему русские так любят селедку под шубой? Эти вопросы остаются для них загадкой, но ведь и мы многое из их любимых блюд не можем понять.

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