Кем была Клара Гитлер - мать настоящего монстра 20 века Адольфа Гитлера

Все историки, как известно, сходятся на том, что мать Гитлера – Клара – «очень любила своего сына и баловала его». Вопрос только в том, что они называют любовью?

Как и любой психолог, Алис Миллер понимает под любовью не слепое потакание прихотям ребенка (что, кстати, противоречит всякой любви, поскольку удовлетворяет лишь бессознательные эгоистичные желания самой матери, а главное – вредит ребенку), а способность матери быть открытой к истинным потребностям ребенка и способность распознавать их.

Клара Пёльцль родилась в Австрийской империи, городке Вайтра 12 августа 1860 года. Её родителями были крестьяне.

Когда Кларе исполнилось 13 лет, она устроилась на работу экономкой в доме своего двоюродного брата Алоиса Гитлера, который был старше её на 23 года.

Неизвестно, насильно ли, по её желанию ли, но между Кларой и Алоисом возникла связь, о которой узнала его жена Франсиска, и запретила девушке приходить к ним в дом.

Однако в 1880 году Франсиска тяжело заболела туберкулёзом, ей была нужна помощь, и Клара вернулась в дом Гитлеров в качестве няни.

В 1885 году, когда Франсиска умерла, Алоис решил жениться на Кларе. И тут возникло препятствие — их близкое родство.

Епископ города Линце не дал паре разрешения на брак, но жених выкрутился и получил добро из самого Ватикана.

В первые 4 года брака Клара родила 3 детей, которые один за другим умерли от дифтерии.

В 1889 году родился четвёртый ребёнок, которого назвали Адольфом.

Всем психологам известно, что отношения матери с ребенком в первый год его жизни крайне важны для всей дальнейшей жизни малыша.

Этот год становится «базой» для развития личности. Более того, поскольку мать и ребенок в это время находятся в нормальном симбиотическом слиянии – ребенок «считывает» абсолютно все эмоции матери на бессознательном уровне, и впитывает их.

Тревога, страх, которые, вероятнее всего, овладевали Кларой после рождения Адольфа («А вдруг, и этот умрет?»), не могли не передаться и ему, и, возможно, нанесли очень сильный удар на его психику изначально.

Такая необычная ситуация в семье (имеется в виду и полнейшее невнимание к страданиям Клары ее мужа – Алоиза – NS) приводит к еще одному последствию: матери, которые после смерти одного ребенка рожают другого, часто идеализируют своего умершего ребенка (точно так же, как неудачники часто фантазируют о своих упущенных возможностях).

Это подстегивает живущего ребенка к особому напряжению, чтобы не остаться в тени своего умершего брата (или сестры).

Но истинная любовь матери обычно направлена на идеализированного умершего ребенка, которого ее воображение наделяет всеми возможными добродетелями, возможно присущими ему, если бы он остался жив.

То же самое происходит и в семье Ван Гога, у которого, правда, умер только один из его братьев.

Отец Адольфа был домашним тираном — бил жену и детей, глумился над ними, держал свою семью в постоянном страхе.

Когда он скоропостижно скончался, вся семья вздохнула с облегчением.

У Адольфа Гитлера была симбиотическая связь с Кларой, он её бесконечно боготворил.

В 1907 году женщина перенесла тяжёлую операцию по удалению злокачественной опухоли молочной железы.

После операции она прошла курс экспериментальной химиотерапии, после которой у женщины парализовало горло, и она не могла глотать.