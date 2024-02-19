Что будет, если пить очень много минеральной воды

Налегая на минералку из супермаркетов, люди искренне считают, что ведут здоровый образ жизни. Проблема в том, что такая вода сильно насыщена углекислотой.
Попадая в желудок человека, она стимулирует выработку соляной кислоты, что чревато обострением заболеваний ЖКТ.
Что же касается лечебных минеральных вод, то их и вовсе стоит пить курсами и только после консультации с врачом. Лучше всего пить обычную негазированную воду.
Постоянное питье минеральной воды приводит к избыточной минерализации организма. Появляются серьезные последствия, например, тромбозы, варикозы, инсульты.
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