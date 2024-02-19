Что будет, если пить очень много минеральной воды

11:01 2024-02-19
Что будет, если пить очень много минеральной воды

По мнению диетолога, важно знать допустимую суточную норму минералки и не злоупотреблять такой водой.

Налегая на минералку из супермаркетов, люди искренне считают, что ведут здоровый образ жизни. Проблема в том, что такая вода сильно насыщена углекислотой.

Попадая в желудок человека, она стимулирует выработку соляной кислоты, что чревато обострением заболеваний ЖКТ. 

Что же касается лечебных минеральных вод, то их и вовсе стоит пить курсами и только после консультации с врачом. Лучше всего пить обычную негазированную воду.

Постоянное питье минеральной воды приводит к избыточной минерализации организма. Появляются серьезные последствия, например, тромбозы, варикозы, инсульты. 

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
12:23

Светлана Игнатьева

Житель Китая жил с иглой в голове два десятка лет

Житель Китая жил с иглой в голове два десятка лет

Она застряла в артерии головного мозга после процедуры иглоукалывания, и мужчина стал терять память.
Марина Смирнова
12:08

Марина Смирнова

История про врача-самозванца, спасшего 6500 недоношенных детей

История про врача-самозванца, спасшего 6500 недоношенных детей

В 1903 году в Америке распространились афиши, предлагающие посмотреть на недоношенных детей за 25 центов.
Марина Смирнова
12:00

Марина Смирнова

Почему опытные дачники советуют сажать на участке жимолость каприфоль

Почему опытные дачники советуют сажать на участке жимолость каприфоль

Жимолость (лат. Lonicera) относится к роду семейства Жимолостные, в нем примерно 200 видов вьющихся, ползучих или прямостоячих кустарников.
Марина Смирнова
11:55

Марина Смирнова

Что надо знать о полезных свойствах кукурузы

Что надо знать о полезных свойствах кукурузы

Родом кукуруза из Мексики, но сейчас она распространена во многих странах и употребляется круглый год.
Марина Смирнова
11:42

Марина Смирнова

Несколько советов для тех, кто постоянно сидит за компьютером

Несколько советов для тех, кто постоянно сидит за компьютером

Офисная работа ухудшает здоровье, после дня в сидячем положении болит спина, а глаза устают от мерцания монитора.
Марина Смирнова
11:37

Марина Смирнова

Узнайте о привычках, которые ускоряют процесс старения организма

Узнайте о привычках, которые ускоряют процесс старения организма

Clinical Dermatology: для замедления старения надо уменьшить потребление сахара, алкоголя, отказаться от курения.
Марина Смирнова
11:31

Марина Смирнова

Хорошая подкормка для успешного выращивания крупного чеснока

Хорошая подкормка для успешного выращивания крупного чеснока

Посадка чеснока — ответственное мероприятие для огородников, особенно надо обратить внимание на выбор удобрений.
article_image 11:58

Психолог Галибагаров утверждает, что выражение после 45 лет жизнь только начинается мешает человеку быть счастливым

Все дело в синдроме отложенной жизни, который может уберечь от легкомысленных поступков, но... Постоянное лишение себя удовольствий ради лучшего будущего - путь в никуда.

article_image 11:55

Тля не навредит огороду, если посадить на нем лук, чеснок, горчицу, базилик и мяту

Тля способна сделать так, что все усилия дачника по выращиванию любимых растений пойдут насмарку. Есть простой способ избавления от вредителя при помощи посадки определенных культур.

article_image 11:55

Удобрения, которые принесут вред растениям, если их смешивать или вносить в одно и то же время

Для того чтобы быть "успешным" дачником, необходимо быть подкованным по многим вопросам. Не секрет, что удобрение, неправильно подобранное или внесенное не в то время, не только не поможет растениям, но и нанесет им вред.