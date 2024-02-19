Как в СССР студенты проводили эксперименты с имитацией смерти

Большевики приняли Россию огромной, бедной и религиозной. По официальным данным, в 1915 году более 70% населения причисляли себя к православным. Антирелигиозная работа пошла, разумеется, и в направлении русской смерти.

В первые послереволюционные годы родилось множество больших и малых проектов, касающихся смерти и связанных тем: похоронной обрядности, методики погребения и так далее.

Ленинград, зима 1984 года. Группа молодых людей среди бела дня тащит по парку черный мешок. Прохожие растерянно оглядываются, смутно подозревая, что мешок не пустой и подозрительно тяжелый. Вдруг рядом останавливается патрульная машина. Выбежавшие сотрудники милиции потребовали открыть мешок. Оттуда выпало человеческое тело, одетое в зимнюю одежду и шапку. Приблизившись, милиционеры увидели...манекен.



За два года до описанного выше один из ребят приобрел “Атлас судебной медицины” за авторством австрийского врача Эдуарда фон Гофмана. Книга описывала случаи убийств в Вене в начале XX века, с подробными иллюстрациями.

Разрезанные тела изображались вертикально, чтобы студентам-медикам было проще изучать свою профессию, но также это позволяло зрителю абстрагироваться от темы смерти, рассматривать тело как объект, не позволяя угнетаться мыслями о вечном.

Как бы стоящий труп выглядел ни живым, ни мертвым. Будущие некрореалисты назвали его “нетруп” (суровые советские студенты делали отсылки к Бодрийяру до того, как это стало мейнстримом).



Просто чтение альбома быстро пресытило ребят, и те начали проводить “эксперименты”. Например, сидя в вагоне метро они открывали атлас и начинали громко обсуждать иллюстрации, смакуя подробности различных ранений и увечий.

Надо сказать, реакция почтенного советского гражданина на сие действо была довольно однозначной - страх, ужас, непонимание, отвращение.

Далее эксперименты начали усложняться. Возле полотна железной дороги члены группы, одетые в тельняшки, перебинтованные и с пятнами томатной пасты, имитировали гомосексуальный половой акт, а то время как другие устраивали “поножовщину”.

Выражение лиц ехавших мимо пассажиров можете представить.



Чуть позже ребята достали списанный из Института судебной медицины манекен. Назвали его Зураб. Да, именно он фигурирует в первом абзаце. Кстати, ребятам за это ничего не было, таскать манекен в мешке ни один закон в мире не запрещает.