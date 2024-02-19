Первые симптомы потери слуха: на что обратить внимание

11:23 2024-02-19
Первые симптомы потери слуха: на что обратить внимание

65% людей, столкнувшихся с полной или частичной глухотой, младше 65 лет, выявить это нужно как можно раньше, тогда с проблемой легче справиться.

Регулярный звон или жужжание в ушах:

Звон, гудение, жужжание или высокий звонкий звук, который как бы слышится вдали, могут быть первыми проявлениями проблем со слухом.

Все мы время от времени сталкиваемся с этими симптомами, но если они досаждают вам чаще обычного или если вы слышите звон сразу после того, как снимете наушники, обратитесь к врачу и проверьте слух.

Проблемы с координацией движения:

Как ни странно, одним из признаков начинающейся потери слуха могут быть трудности с координацией.

Дело в том, что среднее ухо находится в постоянном напряжении, чтобы не пропустить и правильно распознать звуки, и по этой причине «пропускает» сигналы, связанные с распознаванием положения тела в пространстве.

В общем, если вы стали чаще спотыкаться на ровном месте или терять координацию, запишитесь на проверку слуха.

Забывчивость:

Еще одна неочевидная зависимость: чем хуже слух, тем быстрее происходят возрастные когнитивные изменения.

Исследование, в котором приняли участие 2000 человек старше 70 лет, подтвердило прямую связь между ухудшением памяти и снижением слуха.

По мнению врачей, это может быть связано с тем, что мозгу приходится выделять дополнительные ресурсы на распознавание и обработку информации, и часто он делает это за счет памяти и мышления.

Громкие звуки становятся болезненными:

Громкие и резкие звуки могут вызывать раздражение и даже пугать, но они не должны быть болезненными.

Если же это происходит, вам стоит как можно скорее обратиться к врачу. «Стреляющая» или тупая боль при громких звуках – это важный «звоночек», который нельзя пропустить.

Вы постоянно переспрашиваете:

Еще один сигнал, который не стоит пропускать: если в местах с фоновым шумом (ресторан, кафе, конференц-зал) вам трудно расслышать, что говорят люди, сидящие неподалеку.

В норме ваше ухо должно без проблем отделять голос от фонового шума, если же этого не происходит, вам стоит проверить слух.

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