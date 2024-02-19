Мумии из Гуанахуато - результат эпидемии холеры, случившейся в Мексике

11:28 2024-02-19
Мумии из Гуанахуато - результат эпидемии холеры, случившейся в Мексике

Иногда мумии получаются ненамеренно, и зачастую за этим стоит какая-то печальная история.

Мумии из мексиканского города Гуанахуато — еще один подобный случай.

Мумии обнаружены на кладбище «Пантеон Святой Паулы» в период с 1865 по 1958 годы. На местном некрополе не хватает земли, так что у него было правило: за землю или склеп, занятые усопшими, родственникам необходимо платить налог.

Все это осложнилось тем, что в середине XIX века в городе свирепствовала эпидемия холеры.

Многих умерших из опасений просто сгружали на «склад», где они хранились словно старый реквизит. Народ подчас умирал целыми семьями, так что заплатить налог на землю было просто некому.

Старые тела эксгумировали, обнаружив, что многие из них очень хорошо сохранились.

К ним добавились останки, которые скопились во время эпидемии (и многие из них тоже оказались мумифицированы).

В итоге у кладбища Гуанахуато в распоряжении оказалось 111 мумий, 59 из которых теперь выставляются в местном музее.

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