Хорошая подкормка для успешного выращивания крупного чеснока

Каждому огороднику, дачнику следует знать, чем лучше подкормить чеснок, чтобы головки были крупными и при этом не портились во время хранения. Если весной правильно и хорошо подкормим, то с ним проблем не будет.

Весной многие вредители просыпаются и могут погубить урожай, лучшей подкормкой послужит нашатырный спирт. Это подкормка азотом и хорошая профилактика от вредителей. Для этого в ведре воды разводим три ложки нашатырного спирта и сразу поливаем после приготовления, так как аммиак имеет свойство улетучиваться.

Поливать нужно после рыхления, чтобы удобрение легко проникло в нижние слоя почвы. А резкий запах этого средства распугивает вредителей.

Для чеснока хорошей подкормкой является Гера гуматизированная Азофоска, это комплексное удобрение на основе азотно-фосфорно-калийного удобрения и гумата калия.

Также в состав входят сера и магний. Магний помогает усвоению фосфора в холодной почве, за счёт чего начинает активно развиваться корневая система чеснока. Сера способствует поглощению азота для хорошего нарастания вегетативной массы.

Гумат прекрасно увеличивает рост наземной и корневой части растений, повышает урожайность, способствует снижению нитратов, повышает устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, вредителям, болезням.