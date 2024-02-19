Узнайте о привычках, которые ускоряют процесс старения организма

Одной из причин быстрого старения является большое количество потребляемого сахара. Он вступает в связку с аминокислотами в эластине и коллагене, отвечающими за молодость кожи. Сахар вызывает повреждение клеток, усложняет восстановительные процессы.

Негативно сказывается на состоянии кожи потребление алкоголя. Он обезвоживает кожу, приводит к воспалениям, повреждению капилляров и появлению морщин.

Курение также ускоряет старение, так как препятствует циркуляции питательных веществ и кислорода. Это приводит к появлению складок и морщин, отеков.

Из-за недостатка сна не успевают восстанавливаться системы организма, не обновляется кожный барьер, из-за чего быстро стареет кожа, чтобы это предотвратить следует защищать кожу от солнца. Ультрафиолет приводит к фотостарению, появлению пигментных пятен и веснушек.

Причиной преждевременного старения является стресс. Он укорачивает теломеры с генетической информацией, которые ускоряют старение и развитие хронических недугов.