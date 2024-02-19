Несколько советов для тех, кто постоянно сидит за компьютером

1. Монитор должен быть на правильном расстоянии

Расстоянии должно быть комфортным одновременно и для глаз, и для спины с шеей.

2. Больше пейте

Это важно для здоровья, помогает сбросить вес и улучшить состояние кожи. Кроме того, это лишний повод встать из-за стола!

3. Ставьте будильник

Нет, не для того, чтобы спать на работе. Пусть он звонит каждый час и заставляет вас прогуляться по коридору.

4. Ходите пешком

Если работаете на этаже выше первого, пользуйтесь лестницей. Приезжая на машине, паркуйтесь подальше от входа. Любые движения полезны!

5. Занимайтесь спортом

Да-да, прямо на работе. Поднимайте руки, танцуйте, не вставая со стула. В общем, всеми способами разгоняйте кровь по телу.

6. Увеличьте шрифт

Если глаза сильно устают, возможно, вам неудобно всматриваться в мелкие буквы. Вспомните бабушку с лупой и сделайте шрифт побольше.

7. Моргайте

Да, вы и так это делаете. Но после постоянного глядения в экран нужно моргать специально. И не забывайте переводить взгляд с монитора на далекие объекты и обратно.

8. Не только экраны

Многие после рабочего дня за компьютером приходят домой и садятся перед телевизором. Это плохо влияет и на зрение, и на самочувствие в целом. Постарайтесь не злоупотреблять экранами и придумайте еще какой-нибудь способ отдохнуть.