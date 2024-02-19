Несколько советов для тех, кто постоянно сидит за компьютером

1. Монитор должен быть на правильном расстоянии
Расстоянии должно быть комфортным одновременно и для глаз, и для спины с шеей.
2. Больше пейте
Это важно для здоровья, помогает сбросить вес и улучшить состояние кожи. Кроме того, это лишний повод встать из-за стола!
3. Ставьте будильник
Нет, не для того, чтобы спать на работе. Пусть он звонит каждый час и заставляет вас прогуляться по коридору.
4. Ходите пешком
Если работаете на этаже выше первого, пользуйтесь лестницей. Приезжая на машине, паркуйтесь подальше от входа. Любые движения полезны!
5. Занимайтесь спортом
Да-да, прямо на работе. Поднимайте руки, танцуйте, не вставая со стула. В общем, всеми способами разгоняйте кровь по телу.
6. Увеличьте шрифт
Если глаза сильно устают, возможно, вам неудобно всматриваться в мелкие буквы. Вспомните бабушку с лупой и сделайте шрифт побольше.
7. Моргайте
Да, вы и так это делаете. Но после постоянного глядения в экран нужно моргать специально. И не забывайте переводить взгляд с монитора на далекие объекты и обратно.
8. Не только экраны
Многие после рабочего дня за компьютером приходят домой и садятся перед телевизором. Это плохо влияет и на зрение, и на самочувствие в целом. Постарайтесь не злоупотреблять экранами и придумайте еще какой-нибудь способ отдохнуть.
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