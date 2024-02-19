Что надо знать о полезных свойствах кукурузы

Кажется, что для вашего организма полезна только та еда, которую удалось переварить. Мы считаем, что кал и моча — бесполезные отходы, которых могло и не быть, если бы наше пищеварение было эффективнее, а питание — лучше.

Однако, это не так. Некоторые продукты, такие как зерна кукурузы, могут проходить через желудочно-кишечный тракт и выходить в том же виде, в каком зашли туда. Но это не значит, что для организма они бесполезны.

На самом деле кукуруза выполняет важную функцию и помогает кишечнику функционировать должным образом.

Зерна кукурузы — это семена, несущие драгоценный генетический материал. Ключом к выживанию семени является желтое восковое покрытие, которое защищает внутренности семени от погодных условий, вредителей и других разрушительных воздействий.

Поэтому такое зерно очень трудно расколоть. Внешнее покрытие обязано своей эластичностью жесткой целлюлозе, которую люди не могут переварить из-за недостатка необходимых ферментов и кишечных бактерий.

Даже жвачные животные, такие как крупный рогатый скот, которые гораздо лучше приспособлены к перевариванию целлюлозы, не всегда могут полностью переваривать кукурузу.

Хотя крупный рогатый скот ест более жесткую и зрелую кукурузу, чем люди, в их кале также находят крупные зерна этого растения. Ранее ученые уже проводили исследования этих ядер после того, как они прошли через ЖКТ животных.

Оказалось, что в ядрах этого растения содержится только 10% целлюлозы. Остальное составляют питательные вещества — пищевые волокна, крахмал и антиоксиданты.

Ученые показывают, что каждый этап обработки кукурузы увеличивает усваиваемость питательных веществ в ней. Поэтому вареная кукурузы оказывается полезнее сырой.

Однако, большая часть сортов кукурузы, что мы едим, представляют собой мягкие растения и практически не содержат жесткой не перевариваемой целлюлозы.

ВРЕД КУКУРУЗЫ

При всей пользе кукурузы, стоит учесть некоторые противопоказания.

Кукурузу не рекомендуют людям с проблемами кишечно-желудочного тракта (гастрит, язва, отравление).

Людям у кого проблемы со свёртыванием крови, также стоит отказаться от употребления данного овоща, так как есть риск тромбоза.

При сахарном диабете тоже не стоит её употреблять, так как в составе кукурузы имеется сахар.

Также, не стоит знать, что не стоит есть кукурузу слишком часто, так как она относится к крахмалистым овощам и если не знать меры, то она может привести к набору веса и другим проблемам.