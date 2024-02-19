Почему опытные дачники советуют сажать на участке жимолость каприфоль

12:00 2024-02-19
Почему опытные дачники советуют сажать на участке жимолость каприфоль

Жимолость (лат. Lonicera) относится к роду семейства Жимолостные, в нем примерно 200 видов вьющихся, ползучих или прямостоячих кустарников.

Каприфоль – замечательный вариант для оформления беседки, калитки, террасы. Эти лианы будут взбираться по опорам, стенам и арке, украшая постройки. Стоит отметить, что получается весьма пушистое и нарядное украшение.

Важно своевременно проводить обрезку и осуществлять минимальный уход за растением.

Каприфоль является очень неприхотливым и морозостойким сортом жимолости. Самое главное, что ей нужно для красоты и активного роста побегов, это обрезка. Ее нужно осуществлять хотя бы раз в год, лучше весной.

Нужны также нечастые, но обильные поливы, подкормки "за компанию" с остальными. Можно поступить еще проще: весной мульчировать куст перегноем. Тогда и влага не будет так интенсивно испаряться, и питанием растение будет обеспечено.

Основное преимущество каприфоли – это ее необыкновенное цветение. Цветет растение в мае-июне в зависимости от региона, цветение может продолжаться до месяца. Светлые небольшие цветочки буквально засыпают вьющийся кустарник.

При этом одни цветки через несколько дней отцветают и опадают, распускаются новые... Поэтому кустарник стоит нарядный, цветущий, со свежими цветочками постоянно. Соцветия шикарно пахнут: сладко, но ненавязчиво, тонко и деликатно.

Причем аромат усиливается к вечеру: как раз к тому времени, когда вы после трудового дачного дня идете отдыхать в беседку на вечернее чаепитие.

Еще один положительный момент: жимолость привлекает насекомых-опылителей, которые несут прямую ответственность за наш урожай.

Их притягивает тот самый нежный аромат цветов, который притягивает и нас. А еще каприфоль привлекает бабочек: они не несут никакого вреда посадкам, а лишь украшают наше времяпрепровождение на участке.

А еще некоторые выращивают жимолость в качестве лечебного растения. Каприфоль уже давно активно используется в народной медицине и имеет множество полезных свойств. Так что если вы сторонник растительной аптечки, обязательно присмотритесь к жимолости каприфоль.

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