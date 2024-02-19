Врач-дерматолог Садегпур рассказала, как часто надо стирать простыни

Врач-дерматолог Мона Садегпур рассказала об оптимальной частоте стирки простыней зимой, сообщает издание Huffpost.

По словам врача, у большинства людей в холодное время года развиваются кожные заболевания - например, псориаз и экзема.

По этой причине, по ее словам, они реже принимают душ.

В связи с этим эксперт призвала почаще менять простыни, как минимум - два-три раза в .

Медик также отметила, что такая мера может снизить риск и банальной простуды.

Ночью на простыни попадает много микробов. В таком случае я обычно рекомендую стирку простыней чаще, чем раз в неделю, — уточнила дерматолог.