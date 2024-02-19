Жительница Англии за 66 дней в одиночку переплыла Атлантический океан

42-летняя жительница Англии Линн Мейден пересекла Атлантический океан, преодолев для этого свыше 4500 километров за 66 дней, пишет The Mirror.

Как уточняет издание, у путешественницы - двое детей. Она родилась в Йоханнесбурге в ЮАР, а сейчас проживает в Глазго и работает остеопатом.

Прежде, чем отправиться в это рискованное путешествие, Линн два месяца проходила тяжелейшее испытание на выносливость.

Женщина пережила шторм, жила в открытых водах при низких градусах температуры и высокой влажности.

Согласно изначальной задумке, Линн должна была отправиться в плавание с целью сбора средств на благотворительность, но не одна, а с напарником, который после отказался от проекта, а вот Мейден рискнула сделать намеченное в одиночку.

По словам женщины, этот опыт изменил ее жизнь.

"Надеюсь, что своим примером я показала, что в этой жизни все возможно", - заявила Линн.