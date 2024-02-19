На карнавале в Мексике мужчины переоделись в женщин, а женщины в мужчин

Каблуки, макияж и яркая одежда - город Сан-Херонимо-Калерас в Мехико в минувшие выходные вновь окунулся в необычные краски карнавала Лас Локас.

Его особенность в том, что мужчины во время шествия одеты как женщины, а женщины - как мужчины.

Представители ЛГБТ-сообществ тоже вышли на улицы, чтобы станцевать под музыку, где тон задают духовые инструменты и барабаны.

Некоторые участники карнавала в качестве нарядов выбрали аниме- и школьные костюмы, надели ботинки на каблуках.

А некоторые - примерили на себя костюмы ангелов, космонавтов, воспользовались одеждой родных и близких.