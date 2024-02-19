На карнавале в Мексике мужчины переоделись в женщин, а женщины в мужчин

18:07 2024-02-19
На карнавале в Мексике мужчины переоделись в женщин, а женщины в мужчин

Яркое шествие в Сан-Херонимо-Калерас проходит в дни великого поста, горожане готовят костюмы к празднику за несколько месяцев.

Каблуки, макияж и яркая одежда -  город Сан-Херонимо-Калерас в Мехико в минувшие выходные вновь окунулся в необычные краски карнавала Лас Локас.

Его особенность в том, что мужчины во время шествия одеты как женщины, а женщины - как мужчины.

Представители ЛГБТ-сообществ тоже вышли на улицы, чтобы станцевать под музыку, где тон задают духовые инструменты и барабаны.

Некоторые участники карнавала в качестве нарядов выбрали аниме- и школьные костюмы, надели ботинки на каблуках.

А некоторые - примерили на себя костюмы ангелов, космонавтов, воспользовались одеждой родных и близких.

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Как правило, карнавал в Сан-Херонимо-Калерас проводится в дни великого поста. Участникам шествия горожане дают монеты и воду или прохладительные напитки, чтобы они могли продолжить свой путь.

Облачившийся в костюм космонавта Иван Лопес заявил, что это его четырнадцатый карнавал.

Впервые он попал туда в подростковом возрасте и из года в год тратит три или четыре месяца на то, чтобы придумать свой костюм и подготовиться к важному дню.

“Все началось с 14 лет. Моим братьям карнавал тоже понравился, и мы уже 11 или 12 лет вместе встречаемся во время шествия”, - рассказал мужчина.

Зрительница карнавала Адорасьон Мартинес тоже отметила, что регулярно следит за любимыми командами и радуется, что в рядах с каждым годом все больше молодежи:

“Это праздник для всех жителей Сан-Херонимо. На Страстной неделе все рады повеселиться".

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