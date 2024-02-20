Доктор Ли объяснила, почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения

Сомнолог Дебора Ли посоветовала людям, которые заботятся о своем здоровье, отказаться от привычки пить кофе после пробуждения, пишет Лента.ру со ссылкой на The Sun.

Эксперт заявила, что чашка кофе - не лучший способ взбодриться сразу после подъема.

Она уточнила, что кофеин тормозит работу аденозиновых рецепторов в мозге, способствующих сну. И блокирование этих рецепторов сразу после звонка будильника может вредить здоровью.

Ли пояснила, что в момент перехода от сна к бодрствованию в кровь выбрасывается гормон стресса кортизола. И выпитый в данный момент кофе повышает уровень его еще сильнее.

В свою очередь, повышенный кортизол может негативно отразиться на иммунной системе и метаболизме. В долгосрочной перспективе такая привычка может сделать человека совершенно невосприимчивым к кофеину, отметила сомнолог.

Тем, кто встает в семь или восемь утра, доктор Ли рекомендовала выпивать первую чашку кофе с 10 до 12 утра. Уровень кортизола к этому моменту уже естественным образом снижается, и человек может почувствовать упадок энергии.