Доктор Ли объяснила, почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения

10:07 2024-02-20
Доктор Ли объяснила, почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения

Выпитый вскоре после пробуждения напиток повышает уровень гормона стресса, что негативно отражается на иммунной системе.

Сомнолог Дебора Ли посоветовала людям, которые заботятся о своем здоровье, отказаться от привычки пить кофе после пробуждения, пишет Лента.ру со ссылкой на The Sun.

Эксперт заявила, что чашка кофе - не лучший способ взбодриться сразу после подъема.

Она уточнила, что кофеин тормозит работу аденозиновых рецепторов в мозге, способствующих сну. И блокирование этих рецепторов сразу после звонка будильника может вредить здоровью.

Ли пояснила, что в момент перехода от сна к бодрствованию в кровь выбрасывается гормон стресса кортизола. И выпитый в данный момент кофе повышает уровень его еще сильнее.

В свою очередь, повышенный кортизол может негативно отразиться на иммунной системе и метаболизме. В долгосрочной перспективе такая привычка может сделать человека совершенно невосприимчивым к кофеину, отметила сомнолог.

Тем, кто встает в семь или восемь утра, доктор Ли рекомендовала выпивать первую чашку кофе с 10 до 12 утра. Уровень кортизола к этому моменту уже естественным образом снижается, и человек может почувствовать упадок энергии.

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