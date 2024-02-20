В лондонской квартире среди хлама обнаружили раритетные компьютеры

Сотрудники одной из клиринговых компаний Лондона при уборке квартиры нашли самый настоящий раритет. Выполняя заказ, они собирались вывезти вещи на свалку, как неожиданно наткнулись на нечто особенное, пишет Вокруг света.

Под одной горой коробок уборщики обнаружили два предмета оргтехники, которых ранее никогда не видели. Клавиатура в них была похожа на некую разновидность печатных машинок. Однако там отсутствовало место, куда было бы можно вставить бумагу, но при этом имелось подобие монитора.

Чтобы узнать, что это, британцы обратились к компьютерному эксперту. И тот их потряс ответом. Как выяснилось, это - два безумно редких компьютера, которых в мире осталось всего три. Это - самые первые на планете настольные компьютеры Q1, выпущенные более полувека назад.

Когда в 1972-м они только появились на свет, это была революционная техника. Выпущенные на базе нового процессора Intel 8008, возможно, они и выглядели, как пишущая машинка, но стали первыми полностью интегрированными персональными компьютерами.

Устройство, в частности, включало в себя экран, клавиатуру, а также принтер. К слову, это был к тому же первый персональный компьютер, который работал на однокристальном микропроцессоре. Без Q1 Corporation не появились бы ни ПК, ни Mac, ни смартфоны Apple и Android.

Компьютеры сейчас отправились на выставку, где составили компанию другим подобным экспонатам: компьютерам и игровым автоматам Atari, Acorn Electron, BBC Micro, Amstrad и другим.

После этого они будут проданы - или с аукциона, или частным образом.