Американец судится за выигрыш в 340 миллионов долларов, который организаторы лотереи назвали ошибкой

14:24 2024-02-20
Американец судится за выигрыш в 340 миллионов долларов, который организаторы лотереи назвали ошибкой

Джон Чикс из Вашингтона купил билет 6 января 2023 года, а на следующий день увидел на экране компьютера, что набор чисел джекпота совпал с его комбинацией.

Американец подал иск в суд на организаторов лотереи Powerball из-за отказа выплатить ему выигрыш, который оказался ошибкой веб-сайта, пишет India Today.

Джон Чикс из Вашингтона купил билет 6 января 2023 года, когда джекпот составлял 340 миллионов долларов. Составляя нумерацию чисел, он использовал даты рождения членов своей семьи.

Он пропустил розыгрыш 7 января минувшего года, но на другой день, проверив результаты на сайте, увидел, что на экране его компьютера мигают его выигрышные номера.

Но опубликованные в интернете числа отличались от тех, что были получены во время официального розыгрыша. Когда американец попытался получить выигрыш в нескольких точках продаж, в выплате мегаприза ему отказали.

С тех пор он хранит свой билет в сейфе. Юрист компании заявил, что была допущена ошибка на веб-сайте лотереи, в результате которой отображались неправильные цифры. А джекпот, спустя время составивший уже 754 миллиона долларов, забрал другой житель Вашингтона.

Чикс заявил, что не теряет надежды на то, что правосудие восторжествует и он вернет свой выигрыш.

Американец также отметил, что, в случае выигрыша, он откроет на эти деньги трастовый банк, помогающий начинающим владельцам жилья.

Очередное слушание по этому делу пройдет 23 февраля.

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