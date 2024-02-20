Американец судится за выигрыш в 340 миллионов долларов, который организаторы лотереи назвали ошибкой

Американец подал иск в суд на организаторов лотереи Powerball из-за отказа выплатить ему выигрыш, который оказался ошибкой веб-сайта, пишет India Today.

Джон Чикс из Вашингтона купил билет 6 января 2023 года, когда джекпот составлял 340 миллионов долларов. Составляя нумерацию чисел, он использовал даты рождения членов своей семьи.

Он пропустил розыгрыш 7 января минувшего года, но на другой день, проверив результаты на сайте, увидел, что на экране его компьютера мигают его выигрышные номера.

Но опубликованные в интернете числа отличались от тех, что были получены во время официального розыгрыша. Когда американец попытался получить выигрыш в нескольких точках продаж, в выплате мегаприза ему отказали.

С тех пор он хранит свой билет в сейфе. Юрист компании заявил, что была допущена ошибка на веб-сайте лотереи, в результате которой отображались неправильные цифры. А джекпот, спустя время составивший уже 754 миллиона долларов, забрал другой житель Вашингтона.

Чикс заявил, что не теряет надежды на то, что правосудие восторжествует и он вернет свой выигрыш.

Американец также отметил, что, в случае выигрыша, он откроет на эти деньги трастовый банк, помогающий начинающим владельцам жилья.

Очередное слушание по этому делу пройдет 23 февраля.