В Англии уволили уборщицу, потому что та доела сэндвич после участников конференции

15:48 2024-02-20
В Англии уволили уборщицу, потому что та доела сэндвич после участников конференции

Работница клининговой компании намерена отстаивать свои права в суде, на ее стороне выступил и профсоюз.

Сотрудница клининговой компании в Британии пострадала потому, что доела сэндвич, который остался после конференции, пишет Газета.ру. 

39-летней Габриэле Родригес из компании Total Clean в Лондоне инкриминировали «кражу» сэндвича. Сама женщина утверждает: доела бутерброд, который нашла в конференц-зале потому, что его все равно отправили бы в урну, и не считает свой поступок преступлением.

«Габриэла подтвердила, что ей никто не предлагал еду, однако она все равно решила ее взять», - отмечено в заявлении компании.

Родригес не скрывает, что намерена обратиться в суд с иском на работодателя, чтобы восстановить справедливость. Женщину также поддерживает профсоюз.

«Уборщиков увольняют по тривиальным и, как мы подтверждаем, дискриминационным основаниям вроде этого», - подчеркнул председатель профсоюза.

К слову, компания, где женщина убирала помещение, претензий к Габриэле за недоеденный сэндвич не имеет. 

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