В Крыму объявили большую охоту за деньги на рыбу групер

В Республике Крым объявили вознаграждение за вылов груперов, которые угрожают мелким морским обитателям.

Специалисты Алуштинского аквариума призвали рыбаков не забирать эту рыбу-хищника домой, а приносить им за вознаграждение, сообщает Вокруг света.

За каждого групера при этом обещают выплатить по 5000 российских рублей.

По словам экспертов, эти морские хищники в Черное море попали случайно и пока неизвестно, каким образом.

Опасность групера - в его прожорливости.

Такие рыбы вырастают до 2 метров и могут съесть кормовую базу более мелких видов.

«Если груперы размножатся, они могут съесть всю кормовую базу более мелких видов!!!» - написали специалисты в ВК.

Две особи групера уже пойманы и помещены в отдельный аквариум.

Такие виды рыб относятся к семейству окуней. Они съедобны, мясо их богато фосфором, кальцием и другими полезными веществами. А обитают во всех океанах, за исключением Северного Ледовитого. Главная отличительная черта большинства видов груперов - яркие пятна, полосы, а также точки на теле.

Эти рыбы могут силой засасывать добычу ртом, питаются черепахами, скатами, омарами, мелкой рыбой. Способны съесть даже небольшую акулу. Известно, что груперы порой охотятся вместе с муренами: змеевидная рыба выманивает добычу из норы, а окунь нападает.

Средиземноморские гуперы и те, что обитают на северо-западе Атлантики, в течение своей жизни меняют пол. Сначала особь самка, а когда достигает возраста 10-14 лет и 60-70 сантиметров в длину - становится самцом.

Эти рыбы обычно не любят мигрировать за границы своей территории, но очень активно защищают место, где живут. Груперы агрессивны к тем, кто нарушает их покой, и могут атаковать дайвера, который намного крупнее их.

Живут груперы примерно 30 лет, а самые крупные представители могут дотянуть и до 70-80 лет.