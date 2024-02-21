Почему в 1816 году зима не заканчивалась целый год

21:45 2024-02-21
Почему в 1816 году зима не заканчивалась целый год

«Год без лета» – уникальное явление в истории человечества. Холод 1816 года, сковавший Европу и Северную Америку, считают самой значительной катастрофой, не вызванной с войной.

Что творилось в мире:

В литературе явление было названо ядерная или вулканическая зима. Первые признаки появились в мае 1816 года. В Нью-Йорке последний месяц весны был аномально холодным. 

По климатическим условиям он воспринимался как самая настоящая зима. В июне и июле в Америке время от времени уходили под лед реки, сыпали снегопады. Даже Вирджиния, которая славится жарой, лета так и не дождалась в этом году. Сильные бури и ливни мучили Германию, Рейн постоянно разливался. Все лето в Швейцарии шел снег. 

Люди замерзали от холода прямо на улицах. Жуткий неурожай взвинтил до предела цены на зерно, люди умирали от голода. Климатические катаклизмы сопровождались небывалой активностью криминального мира. 

«Год без лета», несколько объяснений:

Самая популярная версия событий 1816 года была предложена в 1920 году климатологом из США Уильямом Хамфрейсом. Он связал события столетней давности с извержением вулкана в Индонезии. 

Несмотря на то, что именно эту версию считают официальной, не все ее принимают. Скепсис связан с тем, что события 1816 года вдруг стали очевидными по прошествии ста с лишним лет.

Обстоятельства периода, отмеченного как аномально холодный год, по письменным источникам длились несколько лет. Информация в документах и письмах выглядит странно и противоречиво.

Историки удивлены тем, что самые масштабные последствия произошли исключительно на землях Европы и Северной Америки.

Длительная климатическая катастрофа с тяжелыми последствиями чудесным образом обоошла стороной остальные территории, несмотря на то, что эти регионы могли бы оказаться более уязвимыми к извержению в Индонезии.

В кулуарах высказывались самые невероятные предположения: от влияния космоса до тщательно продуманной засекреченной климатической войны. Кто-то пытался объяснить ситуацию орбитальными циклами, а так же изменением направлений морских течений.

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