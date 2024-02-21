Особенности ловли карпа в зимний период

Где ловить карпа:

Зимой карп предпочитает "тусоваться" во всевозможных зимовальных ямах, овражках, канавках на дне водоёме.

В январе карп старается особо не рыскать по водоёму, изредка выходя из своего убежища. Январскую ловлю карпа следует вести именно на местах зимовки рыбы.

Карп может зимовать вместе с карасём, лещом, потому рыбак может рассчитывать на поклёвки и этих рыб.

В сильный мороз поклёвки карпа будут намного хуже. Хорошая рыбалка получится в оттепель, когда на несколько дней становится теплее. В самый пик колебания погоды карп плохо клюёт.

Снасти для карпа в январе:

Отправляясь в январе на ловлю, надо брать обычные удилища с поплавком. Хороши зимние удилища с кивком, но они меньше подходят при ловле карпа, нежели поплавковые.

Игра наживками особой роли не играет, карп берёт всегда приманку аккуратно, кивок ничем не поможет, следует использовать поплавок.

Карп весьма силён, потому удилище выбирается крепкое. Леска должна быть менее заметная, где-то в районе 0,18 мм, крючки подойдут 3–4 номеров.

Наживка для карпа:

Неплохой приманкой для январского карпа будет мотыль, бывалые рыбаки советуют насаживать его не по одному, а сразу по несколько штук, крючок станет менее заметным, карп будет хорошо клевать.

Хороши для январской наживки на карпа опарыши либо червяки, но найти их в зимнее время бывает непросто. Прикормка для вылова карпа в январе не нужна.

Техника ловли карпа январе:

Сильный карп будет активно сопротивляться.

Вываживая, не надо делать никаких резких рывков и движений, всё происходит аккуратно, медленными темпами. При этом карпа следует уморить, но нельзя расслаблять натяжение лески, она остается натянутой, иначе возникнет риск обрыва.