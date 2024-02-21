Подкормка для красочного цветения лилий

23:01 2024-02-21
Подкормка для красочного цветения лилий

Лилиям нужен бережный и тщательный уход, без удобрений соцветия мельчают, их число уменьшается.

Для образования бутонов, пышного и долгого цветения растениям очень нужен фосфор. 

Можно использовать зольную подкормку.

0,5 л золы разводим в 10 л воды и поливаем лилии. В фазу бутонизации надо помнить о поливах: достаток воды в этот период жизненно необходим. Если влаги будет мало, лилии сбросят бутоны.

Для профилактики поливайте клумбу пару раз в неделю, особенно если стоит сухая погода. После одной из процедур внесите раствор золы.

Можно использовать костную муку, богатую фосфором, который будет усваиваться растением постепенно, за несколько месяцев. Осенью он тоже пригодится. Норма внесения – 15-20 г на растение.

Полезен и куриный помет: в нем и фосфор, и азот для поддержания пышной зелени лилии, и калий для поддержки иммунитета и повышения сопротивляемости болезням. Лилии любят органику. Концентрация состава 1:20.

Еще один вариант комплексной подкормки – борофоска. В ней есть все, что нужно: фосфор и бор для богатого и продолжительного цветения. 2 ст. л. удобрения разводим в 10 л воды и выливаем по 2 л состава под куст.

Можно приобрести готовые составы. Например, гуматизированное удобрение Гера для луковичных. Оно дает длительное и пышное цветение луковичных культур и улучшает их декоративность. Инструкция по применению есть на упаковке (20-25 г на кв. м почвы).

Подойдет и Кемира Универсал. Упор в удобрении сделан на фосфор и калий. 

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