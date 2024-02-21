Способы сохранить картошку свежей до прихода весны

23:02 2024-02-21
Способы сохранить картошку свежей до прихода весны

Сберечь свежий картофель до теплого сезона вполне реально, вот что советуют опытные огородники.

Для зимнего хранения нужна температура +2 - +4 градуса, высокая влажность воздуха 80%. При этом не все сорта картофеля подлежат длительному хранению.

Как магазины умудряются сохранить картофель до весны и продавать его:

Овощехранилища оснащены специальными камерами для откачки кислорода и закачки углекислого газа. Это позволяет сохранять овощи и фрукты длительное время. В домашних условиях сделать такое невозможно.

Чтобы картофель продержался до весны, нужно раз в неделю спускаться в погреб и перебирать, выкидывать подгнивший или мягкий. Если пол в погребе земляной, то можно насыпать сверху слой песка и периодически его увлажнять.

Когда погреб очень влажный, тогда поможет проветривание. Перед отправкой овощей на хранение, помещение надо готовить - белить, обеззараживать серной шашкой.

Показать следующие комментарии
Фото
Марат Беглов
00:59

Марат Беглов

ВМО: в Антарктике произошло рекордное таяние льда

ВМО: в Антарктике произошло рекордное таяние льда

К концу февраля площадь морского льда в Антарктике составила 1,83 млн кв. м.
Марина Смирнова
23:16

Марина Смирнова

Что высеваем на рассаду в апреле: советы огородников

Что высеваем на рассаду в апреле: советы огородников

В этом весеннем месяце начинается полноценный дачный сезон у большинства россиян.
Марина Смирнова
23:01

Марина Смирнова

Подкормка для красочного цветения лилий

Подкормка для красочного цветения лилий

Лилиям нужен бережный и тщательный уход, без удобрений соцветия мельчают, их число уменьшается.
Марина Смирнова
22:21

Марина Смирнова

Особенности ловли карпа в зимний период

Особенности ловли карпа в зимний период

Карпа ловят в любой сезон, в зимнее время он ловится хуже, но получить хороший улов шансы также высоки.
Марина Смирнова
21:45

Марина Смирнова

Почему в 1816 году зима не заканчивалась целый год

Почему в 1816 году зима не заканчивалась целый год

«Год без лета» – уникальное явление в истории человечества. Холод 1816 года, сковавший Европу и Северную Америку, считают самой значительной катастрофой, не вызванной с войной.
Инга Гртгорьева
14:20

Инга Гртгорьева

Скребок потерялся, убирать наледь с лобового стекла машины поможет скидочная карточка

Скребок потерялся, убирать наледь с лобового стекла машины поможет скидочная карточка

Очистить лобовое стекло при отсутствии специального скребка поможет обычная пластиковая карточка.
article_image 00:58

Lockheed Элвиса Пресли был продан за 260 тысяч долларов после того, как самолет провел 40 лет в пустыне

Один из частных самолетов Элвиса Пресли был куплен на аукционе через 40 лет после смерти легендарного артиста: его салон сохранился в идеальном состоянии.

article_image 00:58

Вселенная помогает нам стать счастливыми, если мы идем ей навстречу

В погоне за сиюминутным удовлетворением насущных нужд мы редко задумываемся, по каким законам существует Вселенная, что происходит с ней на каждом этапе развития и каким образом это влияет конкретно на нас.

article_image 00:58

Аффирмации срабатывают при условии, что человек их практикует регулярно

Для того, чтобы правильно настроить себя на позитивный лад можно прибегнуть к такой технике как самовнушение, которую психологи часто рекомендуют своим пациентам.