Способы сохранить картошку свежей до прихода весны

Для зимнего хранения нужна температура +2 - +4 градуса, высокая влажность воздуха 80%. При этом не все сорта картофеля подлежат длительному хранению.

Как магазины умудряются сохранить картофель до весны и продавать его:

Овощехранилища оснащены специальными камерами для откачки кислорода и закачки углекислого газа. Это позволяет сохранять овощи и фрукты длительное время. В домашних условиях сделать такое невозможно.

Чтобы картофель продержался до весны, нужно раз в неделю спускаться в погреб и перебирать, выкидывать подгнивший или мягкий. Если пол в погребе земляной, то можно насыпать сверху слой песка и периодически его увлажнять.

Когда погреб очень влажный, тогда поможет проветривание. Перед отправкой овощей на хранение, помещение надо готовить - белить, обеззараживать серной шашкой.