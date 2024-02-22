Ферма XXI века: как производят белок из насекомых

BBC и фотограф Томми Тренчард показали, как работает крупнейшая мухоловочная ферма в Кейптауне, в Южной Африке. Каждый месяц она производит более 10 тонн корма для животных, насыщенного белком! В основном его экспортируют за рубеж.

Ферма Maltento начала свою работу в 2018 году в промышленном районе на окраине города.

Основатель производства Дин Сморенберг сообщил, что создать ферму его вдохновили проблемы людей.

«У нас существует нехватка продовольствия, и люди голодают, в то же время есть большая проблема с отходами. Поэтому я начал думать, как это можно сбалансировать», — сказал он BBC.

Вот что сделал Сморенберг. На Maltento личинки мух питаются отходами пищевых продуктов (в основном остатками зерна с близлежащей пивоварни). Затем, насекомые превращаются в «производственный белок» и удобрения.

Для этого процесса требуется значительно меньше воды и земли, чем другим видам производства белка, а также такое производство можно считать почти СО2-нейтральным.

Данные за 2020 год говорят о том, что эмиссии СО2 от мирового производства кормов для домашних животных эквивалентны выбросам Филиппин или Мозамбика вместе взятых!