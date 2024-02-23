Почему люди часто "заедают" свой стресс

Люди нередко пытаются «зажевать» свои отрицательные эмоции и получить удовольствие при помощи еды.
Об этом подробнее рассказала психолог Диана Лобанова.
«Когда человек находится в стрессовой ситуации, ему, прежде всего, необходимо почувствовать себя, свое тело, свой вес, немного «заземлиться», - цитирует специалиста «Газета.ру».
Отсюда возникает актуальный вопрос: как справиться с перееданием.
Вместо очередного бутерброда или сладкого перекуса лучше выпить стакан теплой воды. Причем делать это надо медленно, чтобы успеть сосредоточиться и понять, присутствует ли чувство голода.
Еду нужно тщательно и долго пережевывать, а всю вредную и жирную пищу следует заменить на фрукты и овощи.
Помогают справиться с перееданием при стрессе долгие прогулки, любая физическая активность.
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