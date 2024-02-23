Почему люди часто "заедают" свой стресс

Люди нередко пытаются «зажевать» свои отрицательные эмоции и получить удовольствие при помощи еды.

Об этом подробнее рассказала психолог Диана Лобанова.

«Когда человек находится в стрессовой ситуации, ему, прежде всего, необходимо почувствовать себя, свое тело, свой вес, немного «заземлиться», - цитирует специалиста «Газета.ру».

Отсюда возникает актуальный вопрос: как справиться с перееданием.

Вместо очередного бутерброда или сладкого перекуса лучше выпить стакан теплой воды. Причем делать это надо медленно, чтобы успеть сосредоточиться и понять, присутствует ли чувство голода.

Еду нужно тщательно и долго пережевывать, а всю вредную и жирную пищу следует заменить на фрукты и овощи.

Помогают справиться с перееданием при стрессе долгие прогулки, любая физическая активность.