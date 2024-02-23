Как обеспечить долгую сохранность зелени в свежем виде

20:15 2024-02-23
Как обеспечить долгую сохранность зелени в свежем виде

Многие любят свежую полезную зелень с огородов и подоконников: ароматный лук, кинзу, нежный молодой укроп, петрушку.

Продлить свежесть разных видов зелени можно до недели, но каждый день растения теряют витамины, поэтому имеет смысл использовать их за 2-3 дня. Всегда держите зелень на нижней полке для овощей или в нулевой камере.

Чтобы пряная трава не увяла и осталась свежей несколько дней, промойте пучки в проточной воде, положите на полотенце подсушиться, уберите все желтые и испорченные листики.

Поставьте пучки в банку с прохладной водой на донышке (и каждые пару дней проверяйте, чтобы вода в банке была).  Накройте зелень полиэтиленовым пакетом и поместите вместе с банкой в холодильник. 

Можно поступить иначе. Положите промытую зелень в контейнер и погрузите в воду полностью. Травы должны лежать свободно. Закройте контейнер плотно крышкой и отправьте в холодильник.

Подержите так от нескольких часов до суток, потом слейте воду, встряхните зелень и положите во влажный контейнер. Держите его в холодильной камере.

Время от времени сливайте лужицы воды, скопившиеся на дне, чтобы зелень не подгнивала.

Каждый раз отрезайте от пучка нужное количество зелени, оставшуюся часть закрывайте крышкой и возвращайте в холодильник.

Более простой лайфхак: крупно порубите или порвите ветки на части, сложите в пустую банку и закрутите банку крышкой. Или воспользуйтесь пакетом, завязав его слегка надутым, чтобы зелень лежала свободно.

Разные виды зелени надо хранить по отдельности, корни не убираем, если они есть, тогда срок жизни свежей зелени будет дольше.

Хранить зелень надо в прохладном затемненном месте, в идеале поддерживать высокий уровень влажности.

Сначала промойте зелень, прополоскав в трех водах. Потом надо перебрать пучки и удалить желтые и подгнившие веточки.

Высушите зелень на бумажном полотенце и на этот раз отрежьте корешки.

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