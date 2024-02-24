Японцы напечатали искусственную мраморную говядину вагю

С появлением в 2009 году первых образцов культивированной свинины технология выращивания мяса постоянно развивалась. Самые необычные методы включали биопечать живых клеток, которые затем помещаются в питательный раствор и дифференцируются в различные типы стволовых клеток. В итоге получаются мышечные ткани желаемого животного.
Ученые максимально точно передали структуру мяса, которая и делает его таким ценным.
«Использовав гистологическую структуру говядины вагю как макет, мы разработали метод 3D-печати, который позволяет воспроизводить сложные структуры с заданными характеристиками», — рассказал один из них.
Подобная технология поможет удовлетворить потребности потребителя, персонализировав жировые и мышечные компоненты говядины.
Голландский стартап Meatable разрабатывает технологию быстрого производства «мяса из пробирки», полноценных говядины и свинины, которые выращиваются из клеток животных без убоя.
Стартап уже наладил небольшое производство, но запланировал коммерциализацию только на 2025 год — сейчас килограмм мяса обходится в $5000.
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