Медовый сироп - лучшее средство для приманивания в огород пчел

10:50 2024-02-25
Медовый сироп - лучшее средство для приманивания в огород пчел

Всем садоводам и огородникам прекрасно известно, что лучшими опылителями для растений являются пчелы.

Чтобы приготовить медовую приманку, нужно растворить одну столовую ложку меда в литре теплой воды. Медовый раствор переливаем в пульверизатор и опрыскиваем клубничную плантацию.

Такой простой, но очень эффективный способ привлечет пчел, после этого повысится опыляемость растений, а значит и урожая вы соберете намного больше.

Процесс опыления цветка заключается в следующем: созревшая пыльца из лопнувших пыльников цветка попадает на рыльце пестика и прорастает.

Проросшее зернышко пыльцы врастает в столбик пестика, проникает в завязь, содержащую неоплодотворенные семяпочки, и производит тем самым оплодотворение.

Оплодотворение можно определить как процесс соединения двух половых клеток — одной, содержащей мужское начало, с другой, имеющей женское начало.

Оплодотворению цветка должно предшествовать его опыление, то есть перенесение пыльцы с пыльников на рыльце.

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