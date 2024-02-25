Почему сейчас подростки чаще страдают от нарушений сна

Плохой сон отрицательно сказывается на самочувствии и когнитивном развитии подростков, — говорит доктор Асад Хан. — Частое употребление безалкогольных напитков и вредной пищи тесно связано с нарушением сна у подростков во всем мире.

Проблемы со сном усугубляются при регулярном употреблении газированных безалкогольных напитков, часто содержащих кофеин, и/или фастфуда, который является высококалорийной пищей, с низким содержанием питательных веществ.

Наше исследование — первая работа в глобальном масштабе, которая посвящена изучению связи нездорового питания и стресса с нарушениями сна у старшеклассников из 64 стран, — говорит доктор Хан.

Участники эксперимента употребляли безалкогольные напитки более трех раз в день и фаст-фуд более четырех дней в неделю.

Нарушения сна наблюдались в значительной степени во всех странах, кроме стран с низким уровнем дохода.

Подростки, которые пили более трех безалкогольных напитков в день, имели проблемы со сном на 55% чаще, чем те, кто пил только один безалкогольный напиток в день.

Нарушения сна наблюдались в большей степени у подростков в странах с высоким уровнем дохода.

Девушки страдали бессонницей чаще.

Бессонницей от безалкогольных напитков чаще всего страдали подростки в Южной Азии.

Доктор Хан делает следующие выводы:

Проблемы со сном чаще встречаются среди девочек, чем среди мальчиков, значит, девочки должны быть приоритетной целевой группой для мероприятий, направленных на управление стрессом и качеством сна.

Важно сформировать школьную среду, где доступ к газированным безалкогольным напиткам и фастфуду будет ограничен.

Семья также может сыграть важную роль в организации здорового питания, поскольку на пищевое поведение детей в в первую очередь влияет их семейное окружение.