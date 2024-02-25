Почему Булгаков не хотел иметь детей: на то была веская причина

15:31 2024-02-25
Почему Булгаков не хотел иметь детей: на то была веская причина

У известного русского писателя никогда не было детей, на это решение повлияло одно происшествие в его жизни.

Прежде чем стать великим писателем, Булгаков учился на медицинском факультете Киевского университета и четыре года после его окончания работал врачом. 

Однажды в больницу доставили ребенка в очень тяжелом состоянии. Ему был поставлен тяжелый диагноз - дифтерия. Чтобы спасти жизнь маленькому пациенту, стесненному в необходимых препаратах и инструментах из-за бедности больницы Михаилу Афанасьевичу пришлось напрямую отсасывать через трубку дифтерийные пленки прямо из горла ребенка. 

Произошло заражение смертельно опасным заболеванием. Михаил Афанасьевич ввел себе антидифтерийный препарат, но сыворотка привела к аллергической сыпи, которая покрыла все тело земского доктора.

Помучавшись целую ночь от нестерпимых болей и зуда, он был вынужден просить свою жену сделать ему укол морфия.

Препарат значительно уменьшил боли, потом были новые инъекции... Булгаков попал в зависимость от наркотического вещества и был вынужден перейти на ежедневный прием.

Белому волшебному порошку, способному подарить небывалую легкость и эмоциональность восприятия, пробуждающего удивительную работоспособность и фантазию, Булгаков посвятил свою повесть «Морфий».

Писатель не раз заявлял о том, что его медицинское образование позволяет ему быть осведомленным о пагубных последствиях при употреблении наркотических препаратов.

Если бы не это, он мог бы сделать заключение, что нормально работать и творить возможно, только приняв морфий.

У Михаила Афанасьевича своих детей так и не появилось. При этом он с большой любовью и интересом всегда общался с детворой.

Однажды приятельница, с которой Булгаков отдыхал в Крыму, спросила его, почему он не хочет детей.

Писатель задумался и с грустью поведал ей, что очень хочет, но боится обнаружить у своего новорожденного малыша какие-нибудь физические или психические отклонения из-за его наркотической зависимости.

Ведь он, будучи врачом, вполне представлял себе всю степень опасности своего пагубного пристрастия для потомства.

Михаилу Афанасьевичу все же удалось познать некоторую радость отцовства - он стал прекрасным отчимом для детей своей третьей жены.

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