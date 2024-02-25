Когда на Руси появилось увлечение семечками

15:51 2024-02-25
Когда на Руси появилось увлечение семечками

Сегодня Российская Федерация является мировым лидером по производству подсолнечника, а когда-то люди вообще не знали, что это такое.

Семена подсолнечника в числе прочих диковинок попали к нам по воле Петра I, который, как известно, был сторонником разных новшеств.

Семечки доставили к нам из Голландии в 1698 году. Сначала культура воспринималась как декоративная и выращивалась в цветниках вместе с картофелем и томатами.

Большие корзинки соцветий были украшением садов и палисадников в дворянских усадьбах и крестьянских подворьях.

Неясно, кому первому пришло в голову щелкать семечки. Зато дата первой отжимки подсолнечного масла стала историческим фактом.

Крестьянин Бокарев из села Алексеевка Воронежской губернии первым соорудил пресс.

Он же отжал на самодельном устройстве первое подсолнечное масло.

Продукт оценили по достоинству не только по вкусовым качествам. Его производство оказалось намного выгоднее, чем конопляного или льняного масла.

Через 4 года в селе построили первую маслобойню, которая переросла в завод. Первый маслобойный завод до сих пор работает и выпускает популярную марку подсолнечного масла «Слобода».

Подсолнечник быстро «переквалифицировался» из декоративной культуры в сельскохозяйственную, заполонив пахотные земли Воронежской и Саратовской губерний.

Во время царствования Николая I доля подсолнечника в севообороте составляла 40%.

Как приживалась привычка щелкать семечки:

В царской России горожане долгое время не любили щелкать семечки. Зато сельчане с удовольствием проводили время за этим занятием и лузгали семечки практически круглый год. С открытием железнодорожного сообщения и ростом трудовой миграции они привезли эту привычку в города.

Вскоре и горожане начали лузгать «семки». Но занятие это не афишировали. До Октябрьской революции привычка считалась неприличной. Щелкание семечек в общественных местах принимали за верх бескультурья.

«Семки» так и остались социальным маркером и любимым лакомством многих россиян. Сегодня в магазинах им отведены специальные отделы, где можно выбрать маленькую упаковку для себя или большую на всю компанию.

Из семечек делают не только подсолнечное масло, но и душистую халву. Их добавляют в мучные десерты и салаты. 

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