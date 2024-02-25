Для мази Вишневского можно найти хорошее применение на огороде

Березовый деготь в составе обладает резким запахом, немного напоминающий креозот. Это вещество, которым пропитывали деревянные шпалы. Другие составные компоненты мази: касторовое масло, ксероформ (вещество на основе висмута, уничтожает микроорганизмы).
Это копеечное средство высокой концентрации помогает сохранить до весны урожай, защитить посадки и саму дачу на зиму.
Резкий запах линимента распугивает грызунов.
Из огорода непросто выгнать кротов, особенно если не хочется их травить и пользоваться всеми жестокими способами, на которые люди так изобретательны.
К счастью, у зверьков чуткое обоняние, поэтому мазь Вишневского становится спасением и тут. Главное - отыскать все кротовьи норки.
Стоит только заткнуть им ходы и выходы тряпками, пропитанными в мази, как зверьки благоразумно начинают прорывать ходы в сторону подальше от сомнительной территории.
Еще одна проблема от мышей - тюльпановые посадки. Луковицы садятся на зиму, и зверьки не трогают те, которые смазаны мазью Вишневского.
Можно добавить полтюбика мази в глиняную болтушку или побелку, которой обмазывают низ яблонь и других плодовых деревьев.
Зайцы зимой обожают объедать кору. В некоторых местах слой изоляции отваливается, но запах остается и распугивает зайцев и мышей под снегом.
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