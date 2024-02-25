Для мази Вишневского можно найти хорошее применение на огороде

Березовый деготь в составе обладает резким запахом, немного напоминающий креозот. Это вещество, которым пропитывали деревянные шпалы. Другие составные компоненты мази: касторовое масло, ксероформ (вещество на основе висмута, уничтожает микроорганизмы).

Это копеечное средство высокой концентрации помогает сохранить до весны урожай, защитить посадки и саму дачу на зиму.

Резкий запах линимента распугивает грызунов.

Из огорода непросто выгнать кротов, особенно если не хочется их травить и пользоваться всеми жестокими способами, на которые люди так изобретательны.

К счастью, у зверьков чуткое обоняние, поэтому мазь Вишневского становится спасением и тут. Главное - отыскать все кротовьи норки.

Стоит только заткнуть им ходы и выходы тряпками, пропитанными в мази, как зверьки благоразумно начинают прорывать ходы в сторону подальше от сомнительной территории.

Еще одна проблема от мышей - тюльпановые посадки. Луковицы садятся на зиму, и зверьки не трогают те, которые смазаны мазью Вишневского.

Можно добавить полтюбика мази в глиняную болтушку или побелку, которой обмазывают низ яблонь и других плодовых деревьев.

Зайцы зимой обожают объедать кору. В некоторых местах слой изоляции отваливается, но запах остается и распугивает зайцев и мышей под снегом.