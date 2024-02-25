Динозавры ели млекопитающих: ученые нашли доказательства

17:50 2024-02-25
Динозавры ели млекопитающих: ученые нашли доказательства

Международная группа исследователей отыскала первое свидетельство того, что динозавр съел животное из категории млекопитающих.

Останки Microraptor zhaoianus были изъяты еще в 2000 году из формации Цзюфотан в западной части Китая.

Они датированы временем примерно в 120 миллионов лет назад. Микрорапторы были трехпалыми плотоядными динозаврами.

Существа жили на деревьях и были размером с современную домашнюю кошку. Некоторые виды микрорапторов были покрыты перьями.

Ученые обнаружили внутри микрораптора еще одну окаменелость, которая когда-то принадлежала крошечному млекопитающему.

Стопа ископаемого млекопитающего размером с мышь была найдена сразу за ребрами, это доказывает, что более крупное существо проглотило добычу.

Ранние исследования продемонстрировали: динозавры ели других мелких существ (змей, птиц), но никогда — млекопитающих.

У съеденного животного были тонкие пальцы на ногах, как у современных опоссумов, но короче. Вид пока определить не удалось.

Непонятно, охотился ли динозавр активно или просто полакомился падалью.

На самом деле, если у него были крылья типа планера, это позволило бы ему спикировать и поймать маленькое существо.

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