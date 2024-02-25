Динозавры ели млекопитающих: ученые нашли доказательства

Останки Microraptor zhaoianus были изъяты еще в 2000 году из формации Цзюфотан в западной части Китая.
Они датированы временем примерно в 120 миллионов лет назад. Микрорапторы были трехпалыми плотоядными динозаврами.
Существа жили на деревьях и были размером с современную домашнюю кошку. Некоторые виды микрорапторов были покрыты перьями.
Ученые обнаружили внутри микрораптора еще одну окаменелость, которая когда-то принадлежала крошечному млекопитающему.
Стопа ископаемого млекопитающего размером с мышь была найдена сразу за ребрами, это доказывает, что более крупное существо проглотило добычу.
Ранние исследования продемонстрировали: динозавры ели других мелких существ (змей, птиц), но никогда — млекопитающих.
У съеденного животного были тонкие пальцы на ногах, как у современных опоссумов, но короче. Вид пока определить не удалось.
Непонятно, охотился ли динозавр активно или просто полакомился падалью.
На самом деле, если у него были крылья типа планера, это позволило бы ему спикировать и поймать маленькое существо.
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