Что известно про Римский Колизей: интересные исторические факты

Колизей считают самым крупным из амфитеатров, здесь могло уместиться 50 тысяч человек. Амфитеатр возвели для всех жителей города, однако высшие сословия и аристократия занимали отдельное от остальных граждан место.

В амфитеатрах регулярно проводились гладиаторские бои. В основном в них участвовали осужденные рабы, бандиты и разбойники, иногда встречались и добровольцы.

Еще одним популярным развлечением были схватки с животными.

Гладиатору дарили жизнь, если он мог справиться с диким зверем, выпущенным на арену. В древних записях отмечается, что в период праздничного открытия амфитеатра было умерщвлено более 11 тысяч различных животных.

Во времена правления императора Трояна в жестоких схватках с дикими зверями погибло около 45 тысяч человек. Очень часто среди них можно было увидеть христиан. В те времена их обвиняли в упадке в государстве.

После распада Римской империи амфитеатр перестал использоваться для жутких зрелищ и стал медленно рушиться.

После сильного землетрясения 847 года материал, из которого был сооружен Колизей, начали расхищать для строительства церквей, а помещения под амфитеатром применяли для выращивания различных культур.

Священнослужители католических церквей XVIII века были первыми, кто начал говорить о Колизее как об историческом памятнике и ценном культурном наследии.

С этого момента началась реставрация памятника, с 2000 года его свободно посещают туристы.