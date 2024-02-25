Что известно про Римский Колизей: интересные исторические факты

19:05 2024-02-25
Что известно про Римский Колизей: интересные исторические факты

Колизей – один из самых известных памятников культурного наследия, оставшийся еще со времен Античности

Колизей считают самым крупным из амфитеатров, здесь могло уместиться 50 тысяч человек.  Амфитеатр возвели для всех жителей города, однако высшие сословия и аристократия занимали отдельное от остальных граждан место.

В амфитеатрах регулярно проводились гладиаторские бои. В основном в них участвовали осужденные рабы, бандиты и разбойники, иногда встречались и добровольцы.

Еще одним популярным развлечением были схватки с животными.

Гладиатору дарили жизнь, если он мог справиться с диким зверем, выпущенным на арену. В древних записях отмечается, что в период праздничного открытия амфитеатра было умерщвлено более 11 тысяч различных животных.

Во времена правления императора Трояна в жестоких схватках с дикими зверями погибло около 45 тысяч человек. Очень часто среди них можно было увидеть христиан. В те времена их обвиняли в упадке в государстве.

После распада Римской империи амфитеатр перестал использоваться для жутких зрелищ и стал медленно рушиться.

После сильного землетрясения 847 года материал, из которого был сооружен Колизей, начали расхищать для строительства церквей, а помещения под амфитеатром применяли для выращивания различных культур.

Священнослужители католических церквей XVIII века были первыми, кто начал говорить о Колизее как об историческом памятнике и ценном культурном наследии.

С этого момента началась реставрация памятника, с 2000 года его свободно посещают туристы.

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