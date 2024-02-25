Может ли спорт влиять на состояние головного мозга

19:30 2024-02-25
Может ли спорт влиять на состояние головного мозга

Недавно ученые разобрались, каким именно способом физические нагрузки влияют на мозг.

Тупой качок, хилый ботаник – все это давно уже стереотипы. Связано их появление не с развитием мозга с физической точки зрения, а с родом занятий.

Спорт полезен для интеллекта не только в пожилом возрасте. Эксперименты показали, что школьники, которые тренируют мышцы, показывают лучшие успехи в учебе.

Откуда взялось представление о «тупых качках»? Некоторые любители качалки так сильно увлекаются тяганием железа, что просто забывают о том, что есть еще книги и другие интеллектуальные развлечения.

Аналогично и в случае с «хилым ботаником», который при желании смог бы накачаться ничуть не хуже. Просто ему такое неинтересно, этот человек тратит время на другие дела.

В Древней Греции люди были сильно озабочены интеллектуальным и физическим развитием. Греки пришли к выводу, что умственные и физические тренировки помогают друг другу. Развивая тело – развиваешь мозг. И, наоборот – если ты умный, то и тренироваться сможешь эффективнее.

Ученые в ходе экспериментов доказывали позитивное влияние тренировок на мозг. Причем практически любые физические занятия полезны.

Силовые нагрузки, бег и даже простая ходьба хорошо влияют на память и резко снижают риски появления синдромов Альцгеймера и Паркинсона. Важно, чтобы физические нагрузки были регулярными.

Была гипотеза, что дело в сосудах, которые укрепляются от спорта. От движения кровообращение улучшается, в мозг поступает больше питательных веществ и кислорода. Хорошие сосуды, и правда, полезны для мозга, но дело не только в них.

Оказалось, что спорт влияет на мозг через гормоны. Как это происходит?

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Гормонами называют молекулы, которые производит организм в железах. Их задача – дать сигнал организму о каком-то действии или ситуации.

При дефиците пищи выделяется «гормон голода» грелин. После чего человек ищет пищу и насыщается.

Если мы испытываем сильный стресс – в кровь вбрасывается «гормон стресса» кортизол. Организм направляет все ресурсы на защиту нервной системы, забирая их отовсюду, включая иммунную систему

Когда мышцы работают, они выделяют один гормон и два важных для мозга белка. Они стимулируют производство новых нейронов, укрепляют связи между нейронами и подавляют развитие болезни Альцгеймера.

Гормон иризин ускоряет термогенез жировых тканей. Выделяется во время тренировок. Именно он заставляет жир гореть от физических нагрузок.

Оказалось, что он действует и на мозг, усиливая производство новый нейронов в гиппокампе. Это один из главных центров памяти у людей.

Опыт на мышах, которые получали гормон иризин, показал, что животные начинают лучше соображать. Похожим образом иризин действует и на человека.

Иризин подавляет воспалительные процессы. В том числе и те воспаления, которые могут приводить к болезни Альцгеймера.

Белок BDNF стимулирует рост нейронов!

Рост нейронов – очень трудоемкий процесс. Заставить мозг создавать новые нейроны довольно сложно. Обычно такое происходит когда мозг получает серьезную нагрузку. Тогда ему приходится развивать нейроны, чтобы адаптироваться.

Под действием BDNF некоторые зоны мозга начинают расти, отсюда - когнитивные способности.

Нейропептид галанин - белок, ответственный за связи между нейронами. Нейронные связи становятся более устойчивыми и прочными, сложнее рвутся. Улучшается скорость реакций. Белок также повышает устойчивость мозга к стрессу.

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