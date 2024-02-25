Может ли спорт влиять на состояние головного мозга

Тупой качок, хилый ботаник – все это давно уже стереотипы. Связано их появление не с развитием мозга с физической точки зрения, а с родом занятий.

Спорт полезен для интеллекта не только в пожилом возрасте. Эксперименты показали, что школьники, которые тренируют мышцы, показывают лучшие успехи в учебе.

Откуда взялось представление о «тупых качках»? Некоторые любители качалки так сильно увлекаются тяганием железа, что просто забывают о том, что есть еще книги и другие интеллектуальные развлечения.

Аналогично и в случае с «хилым ботаником», который при желании смог бы накачаться ничуть не хуже. Просто ему такое неинтересно, этот человек тратит время на другие дела.

В Древней Греции люди были сильно озабочены интеллектуальным и физическим развитием. Греки пришли к выводу, что умственные и физические тренировки помогают друг другу. Развивая тело – развиваешь мозг. И, наоборот – если ты умный, то и тренироваться сможешь эффективнее.

Ученые в ходе экспериментов доказывали позитивное влияние тренировок на мозг. Причем практически любые физические занятия полезны.

Силовые нагрузки, бег и даже простая ходьба хорошо влияют на память и резко снижают риски появления синдромов Альцгеймера и Паркинсона. Важно, чтобы физические нагрузки были регулярными.

Была гипотеза, что дело в сосудах, которые укрепляются от спорта. От движения кровообращение улучшается, в мозг поступает больше питательных веществ и кислорода. Хорошие сосуды, и правда, полезны для мозга, но дело не только в них.

Оказалось, что спорт влияет на мозг через гормоны. Как это происходит?