Зачем опытным огородникам нужна дождевая вода

Если лето вышло сухое, а на вашем участке нет колодца или скважины, тогда остро встает вопрос о ее добыче.

В таком случае огородники прибегают к сбору дождевой воды.

Наиболее легкий метод сбора воды - бочка, расположенная под водостоком крыши дома, бани или сарая.

Для хранения воды можно использовать пластиковые, эмалированные, изготовленные из нержавеющей стали ёмкости. Можно также использовать деревянные и керамические сосуды.

Цвет ёмкости имеет значение. Бочки черного цвета хороши для непродолжительного хранения воды. В таких сосудах вода будет прогреваться быстрее. Для длительного хранения воды лучше выбрать светлые контейнеры.