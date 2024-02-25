Зачем опытным огородникам нужна дождевая вода

21:22 2024-02-25
Зачем опытным огородникам нужна дождевая вода

С наступлением летнего сезона дачники мечтают об оптимальной погоде для растительных культур, выращиваемых на огороде, но так, увы, бывает не всегда.

Если лето вышло сухое, а на вашем участке нет колодца или скважины, тогда остро встает вопрос о ее добыче. 

В таком случае огородники прибегают к сбору дождевой воды. 

Наиболее легкий метод сбора воды - бочка, расположенная под водостоком крыши дома, бани или сарая.

Для хранения воды можно использовать пластиковые, эмалированные, изготовленные из нержавеющей стали ёмкости. Можно также использовать деревянные и керамические сосуды.

Цвет ёмкости имеет значение. Бочки черного цвета хороши для непродолжительного хранения воды. В таких сосудах вода будет прогреваться быстрее. Для длительного хранения воды лучше выбрать светлые контейнеры.

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