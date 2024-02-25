Зачем опытным огородникам нужна дождевая вода

Если лето вышло сухое, а на вашем участке нет колодца или скважины, тогда остро встает вопрос о ее добыче.
В таком случае огородники прибегают к сбору дождевой воды.
Наиболее легкий метод сбора воды - бочка, расположенная под водостоком крыши дома, бани или сарая.
Для хранения воды можно использовать пластиковые, эмалированные, изготовленные из нержавеющей стали ёмкости. Можно также использовать деревянные и керамические сосуды.
Цвет ёмкости имеет значение. Бочки черного цвета хороши для непродолжительного хранения воды. В таких сосудах вода будет прогреваться быстрее. Для длительного хранения воды лучше выбрать светлые контейнеры.
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