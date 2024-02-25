Правила первой помощи при ожоге борщевиком

Специалисты НИИ скорой помощи им Н. В. Склифосовского, к которым регулярно поступают пациенты с ожогами от растения, дали людям полезные советы.
Пораженные участки кожи надо сразу промыть сильной струей проточной воды, используя мягкую губку с мылом.
Воспаленные места нужно защитить одеждой от воздействия прямых солнечных лучей как минимум на 2-3 суток.
При попадании ядовитого сока в глаза немедленно промойте их проточной водой в течение 15-20 мин, при попадании в рот тщательно прополощите его.
Не нужно проявлять беспечность в этом случае, иначе можно легко угодить в отделение токсикологии из-за обычного сорняка.
Не нужно пренебрегать помощью медиков. Если вы получите быстрое и правильное лечение, то сможете избежать долгосрочных последствий.
Если этого не сделать, рубцы от ожогов останутся с вами надолго (и это в лучшем случае).
Врачи из Склифа предлагают следующий алгоритм действий при ожоге:
Обработать пораженные участки антисептическим раствором, декспантенолом, покрыть их стерильной повязкой.
Выпить антигистаминный препарат.
Вызвать бригаду неотложной помощи или обратиться в ближайшее медучреждение (независимо от площади поражения).
Если объем воспаленной области небольшой, вам назначат местное лечение в амбулаторных условиях.
Если вам будет предложена госпитализация, отказываться от этого не стоит.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__