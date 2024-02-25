Правила первой помощи при ожоге борщевиком

Специалисты НИИ скорой помощи им Н. В. Склифосовского, к которым регулярно поступают пациенты с ожогами от растения, дали людям полезные советы.

Пораженные участки кожи надо сразу промыть сильной струей проточной воды, используя мягкую губку с мылом.

Воспаленные места нужно защитить одеждой от воздействия прямых солнечных лучей как минимум на 2-3 суток.

При попадании ядовитого сока в глаза немедленно промойте их проточной водой в течение 15-20 мин, при попадании в рот тщательно прополощите его.

Не нужно проявлять беспечность в этом случае, иначе можно легко угодить в отделение токсикологии из-за обычного сорняка.

Не нужно пренебрегать помощью медиков. Если вы получите быстрое и правильное лечение, то сможете избежать долгосрочных последствий.

Если этого не сделать, рубцы от ожогов останутся с вами надолго (и это в лучшем случае).

Врачи из Склифа предлагают следующий алгоритм действий при ожоге:

Обработать пораженные участки антисептическим раствором, декспантенолом, покрыть их стерильной повязкой.

Выпить антигистаминный препарат.

Вызвать бригаду неотложной помощи или обратиться в ближайшее медучреждение (независимо от площади поражения).

Если объем воспаленной области небольшой, вам назначат местное лечение в амбулаторных условиях.

Если вам будет предложена госпитализация, отказываться от этого не стоит.