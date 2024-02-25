Проверенный метод ловли карпа на горох

23:28 2024-02-25
Проверенный метод ловли карпа на горох

Горох содержит много питательных веществ, а также обладает специфичным запахом, поэтому давно применяется рыбаками как подкормка и насадка.

Чтобы ловля карпа на горох была успешной, необходимо правильно приготовить прикорм.

Следует замочить семена заранее часа на 3-4 в холодной воде, потом на 5 минут нужно опустить их в кипяток, и варить еще 5-7 минут на медленном огне.

Тонкость такого приготовления в том, что если переварить горох, то он потеряет свои питательные вещества и станет очень мягким.

Делаем насадку:

На банку 0,5 л берем около 300 г гороха и заливаем холодной водой, оставляем часов на 7-8, лучше на ночь. После горох откидываем на дуршлаг.

Готовим горох для насадки на водяной бане. Потребуется большая кастрюля, в которую дуршлаг свободно входит.

Наливаем в кастрюлю немного воды, доводим до кипения, затем вставляем в кастрюлю дуршлаг (вода не должна доходить до гороха) и хорошо закрываем крышкой. 5-7 минут пропаривания - и горох готов.

Для того чтобы горох остыл, высыпаем его на марлю. Хранить пропаренный горох лучше в стеклянной банке, закрываем крышкой с отверстиями.

Насадка не требует аттрактантов, потому что горох имеет сильный запах в воде.

Опытные рыболовы советуют: при насаживании гороха следует оставить острие крючка открытым, а для ловли большой рыбы лучше насаживать одновременно две горошины.

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