5 типичных ошибок, допускаемых при посадке саженцев

23:37 2024-02-25
5 типичных ошибок, допускаемых при посадке саженцев

Близится весна – благоприятное время для устройства сада, однако для посадки саженцев плодовых деревьев нужно помнить о некоторых правилах.

Приобретая саженцы у незнакомых садоводов-частников, можно получить кота в мешке – дичок вместо сортового растения или саженец с пересушенными, поврежденными корнями.

Лучше обратиться в специализированный питомник либо к проверенным продавцам.

Готовить лунку надо по всем правилам, делаем это с осени или за несколько недель до высадки растения, чтобы земля успела осесть, а подкормки – раствориться.

Посадочные ямы делают глубиной 60-80 см, диаметром 60-100 см.

На глинистых почвах на дно надо положить дренаж, например, битый кирпич. Верхний плодородный слой формируется отдельно, нижний убирается, а взамен при посадке вносят 1-2 ведра органического удобрения (перегной, компост), до 1 л древесной золы и 200-300 г двойного суперфосфата.

Заглубление корневой шейки приведет к ее загниванию и разрушению, что в итоге может закончиться гибелью деревца. Корневая шейка должна оказаться на уровне земли или чуть выше. И не надо путать ее с местом прививки.

Чтобы молодые деревья не сломало ветром, их надо подвязывать. Оптимальная длина опорного колышка – 1,5 м, толщина – 3-4 см. Устанавливать его нужно в центре лунки до посадки саженца. Подвязывать саженец к опоре нужно мягким шпагатом восьмеркой.

Заправленную посадочную яму до высадки саженца нужно как следует полить.

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