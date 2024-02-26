На плодах сливы появляются капельки камеди: что с этим делать

23:57 2024-02-25
На плодах сливы появляются капельки камеди: что с этим делать

Если на плодах сливы не найдены следы вредителей, а мякоть насыщена камедью и капельки вышли наверх - все это говорит о вирусном заражении.

Сливы могут иметь мякоть бурого или красноватого цвета, доля повреждения урожая зависит от устойчивости сорта.

Вирус шарки способен поразить алычу, абрикос. На плодовых деревьях он имеет скрытую форму и особо не проявляется, зато все эти растения могут выступать в роли источника инфекции.

Сама болезнь распространяется вредителями, обычно - тлей. Можно также приобрести уже зараженный саженец.

Если не проводить профилактические меры борьбы с вредителями и не обрабатывать деревья от вирусных болезней, то вирус шарки будет распространяться на большие территории.

Вылечить зараженное дерево в саду нельзя.

Показать следующие комментарии
Фото
Антон Райт
00:18

Антон Райт

В KFC на работу не взяли только Джека Ма

В KFC на работу не взяли только Джека Ма

Из двадцати четырех соискателей на работу в сеть ресторанов KFC были приняты двадцать три кандидата. Как вы думаете, кому отказали?
Марина Смирнова
00:01

Марина Смирнова

Специалист по питанию рассказал о пользе сельдерея

Специалист по питанию рассказал о пользе сельдерея

Сельдерей - популярный продукт у жителей России, в зимнее время спрос на него возрастает в разы.
Марина Смирнова
23:45

Марина Смирнова

Как ловить хариуса на озере: советы бывалых рыболовов

Как ловить хариуса на озере: советы бывалых рыболовов

Июль - разгар летнего рыболовного сезона. Найти места стоянки можно вприглядку - осматривая прибрежные зоны островов.
Марина Смирнова
23:37

Марина Смирнова

5 типичных ошибок, допускаемых при посадке саженцев

5 типичных ошибок, допускаемых при посадке саженцев

Близится весна – благоприятное время для устройства сада, однако для посадки саженцев плодовых деревьев нужно помнить о некоторых правилах.
Марина Смирнова
23:28

Марина Смирнова

Проверенный метод ловли карпа на горох

Проверенный метод ловли карпа на горох

Горох содержит много питательных веществ, а также обладает специфичным запахом, поэтому давно применяется рыбаками как подкормка и насадка.
Марина Смирнова
23:20

Марина Смирнова

Был ли алкоголизм в античные времена

Был ли алкоголизм в античные времена

Свободные Спартанцы не пили в принципе, зато заставляли рабов ежедневно выпивать по четыре чашки вина, поэтому возмущения рабов подавлялось довольно просто.
article_image 00:45

Владимирский театр в Санкт-Петербурге имеет славу самого одиозного в северной столице

Владимирский за свою историю сумел побывать особняком аристократов, купеческим домом и игорным клубом, прежде чем стал театром для экспериментаторов.

article_image 00:45

Эксперты подсказали способ избавиться от микробов в квартире с помощью лаврового листа

Эта известная пряность считается также отличным природным антисептиком, обладающим противовоспалительными свойствами.

article_image 00:45

Не стоит удивляться, что на роль шпионского авто выбрали именно Citroen DS

Машина пользовалась популярностью не только у рядовых французских автолюбителей.