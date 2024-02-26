На плодах сливы появляются капельки камеди: что с этим делать

Сливы могут иметь мякоть бурого или красноватого цвета, доля повреждения урожая зависит от устойчивости сорта.

Вирус шарки способен поразить алычу, абрикос. На плодовых деревьях он имеет скрытую форму и особо не проявляется, зато все эти растения могут выступать в роли источника инфекции.

Сама болезнь распространяется вредителями, обычно - тлей. Можно также приобрести уже зараженный саженец.

Если не проводить профилактические меры борьбы с вредителями и не обрабатывать деревья от вирусных болезней, то вирус шарки будет распространяться на большие территории.

Вылечить зараженное дерево в саду нельзя.