Специалист по питанию рассказал о пользе сельдерея

Из овоща можно приготовить много полезных блюд: соки и смузи из стеблей, блюда из корня, листья берутся в качестве приправы.

В 100 г сельдерея всего 42 калории. Благодаря сладковатому вкусу он воспринимается мозгом как питательный продукт.

В то же время шансы набрать лишний вес намного ниже, чем при употреблении картофеля.

Считается, что сельдерей помогает организму усваивать белок и тем самым улучшает обмен веществ в организме.

Продукт также может облегчить неприятные симптомы при подагре.

Сельдерей снимает отечность суставов и способствует нейтрализации и выведению мочевой кислоты из организма.

Он также отлично подойдет гипертоникам, поскольку органические кислоты сельдерея могут снизить риск скачков давления.

Юлия Чехонина- врач-диетолог, кандидат медицинских наук:

Корень растения не менее полезен, чем листья и стебли, но есть его в сыром виде нежелательно — он грубее, поэтому дольше усваивается организмом.

От употребления сельдерея стоит воздержаться в период обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.