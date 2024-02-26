Специалист по питанию рассказал о пользе сельдерея

Из овоща можно приготовить много полезных блюд: соки и смузи из стеблей, блюда из корня, листья берутся в качестве приправы.
В 100 г сельдерея всего 42 калории. Благодаря сладковатому вкусу он воспринимается мозгом как питательный продукт.
В то же время шансы набрать лишний вес намного ниже, чем при употреблении картофеля.
Считается, что сельдерей помогает организму усваивать белок и тем самым улучшает обмен веществ в организме.
Продукт также может облегчить неприятные симптомы при подагре.
Сельдерей снимает отечность суставов и способствует нейтрализации и выведению мочевой кислоты из организма.
Он также отлично подойдет гипертоникам, поскольку органические кислоты сельдерея могут снизить риск скачков давления.
Юлия Чехонина- врач-диетолог, кандидат медицинских наук:
Корень растения не менее полезен, чем листья и стебли, но есть его в сыром виде нежелательно — он грубее, поэтому дольше усваивается организмом.
От употребления сельдерея стоит воздержаться в период обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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